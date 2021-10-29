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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرض موكب بايدن لحادث بسيط في الفاتيكان

تعرض سيارة في موكب
تعرض سيارة في موكب بايدن لحادث في الفاتيكان

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، تعرض إحدى سيارات موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن لحادث بسيط خلال مغادرته مدينة الفاتيكان، عقب لقاء مع البابا فرانسيس.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات خطيرة، ولكنه يتم فحص مستقلي السيارة من قِبل الطاقم الطبي الأمريكي للاطمئنان.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، ضمن جولة أوروبية جديدة ستستغرق خمسة أيام.

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ويشارك بايدن في قمة مجموعة العشرين، هو ثاني رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة، بعد جون كنيدي، ويبدأ رحلته الأوروبية بلقائه البابا فرنسيس في الفاتيكان، في لقاء هو الرابع له في حياته، لكنه الأول بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

ووصل موكب بايدن وسط إجراءات أمنية مشددة، وقام الحرس السويسري للفاتيكان بزيهم الرسمي التقليدي بتحية بايدن وزوجته جيل، حين وصل الوفد الأمريكي إلى ساحة سان داماسو بالقصر الرسولي.

وذكر البيت الأبيض إنه يتوقع أن يكون الاجتماع "حارا"، ومن المؤكد أن بايدن والبابا يتشاركان مجموعة من المخاوف، من الفقر إلى تغير المناخ ووباء فيروس كورونا.

بايدن الفاتيكان الرئيس الأمريكي البابا فرانسيس موكب بايدن

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