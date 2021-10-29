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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى قبضة الأمن .. لص يسرق هاتفا من مواطن وينشر صورته على فيس بوك صاحب الموبايل

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور وصورة لأحد الأشخاص على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وما تبين من قيام صاحب الصورة بسرقة هاتف محمول من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) وأثناء عبثه بالهاتف قام بتصوير نفسه ونشر صورته عن طريق الخطأ على الصفحة المشار إليها الخاصة بمالك الهاتف.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال قيامه بعرض الهاتف للبيع بأحد محلات بيع الهواتف المحمول بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة سرقة الهاتف المحمول وكذا حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى من أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج وقيامه بإنفاق المبلغ المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية فيس بوك هاتف محمول سرقة هاتف سرقة

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