التطوير العقاري: ارتفاع أسعار العقارات 10% تأثرا بارتفاع الحديد

علق المطور العقارى فتح الله فوزى، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على زيادة أسعار الحديد ومواد البناء خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى تلك الزيادة ستؤثر على القطاع العقارى بشكل كبير.

وأكد فوزى فى تصريحات له، أنها ستؤدي إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة 10%، موضحاً أن نسبة الزيادة ستختلف بين كل مطور بحسب هامش ربح كل مطور وتكاليف المشروع وموقع المشروع.

وأكد أن تحديد أسعار العقارات عامة يرجع إلى سياسة كل شركة عقارية وحسب تكاليف كل مشروع، وموقعه الذى يجعله مميز عن غيره من باقى المشروعات العقارية المطروحة بالسوق.

واستقر سعر طن الحديد اليوم الجمعة ليتراوح بين 14200 و14600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300 و14700 جنيه للطن.

وبالنسبة إلى أسعار الأسمنت، فتراوحت بين 950 و1150 جنيها تسليم أرض مصنع، في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050 و1250 جنيها للطن.