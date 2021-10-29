عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من خطوط عشوائية إلي بورتريهات.. منة جميل تبدع في الرسم بالشخبطة الديجيتال |فيديو

فن الشخبطة الديجيتال
فن الشخبطة الديجيتال

تعتبر مرحلة الثانوية العامة بالنسبة للعديد من الطلاب، من أهم المراحل الحياتية التي يتوقف مستقبلهم عليها، فيحلم كل طالب بالدرجات العالية لتحقيق حلمه في الدخول الي كلية معينة يريدها بشدة، ويري انه لن يحقق ذاته سوي الالتحاق بتلك الكلية.

وبالفعل مرت منة جميل، شابة في الــ ٢٠ من عمرها، بتجربة الثانوية العاملة وكانت لا تحلم سوي بالالتحاق بكلية فنون جميلة من حبها في الرسم والألوان، ولكن لم يساعدها مجموعها في الثانوية العامة علي تحقيق حلمها والالتحاق "بكلية أحلامها"، لتلحق بكلية الآداب.

ولكن لم تستسلم منة جميل إلي الواقع، رغم دخولها في حالة اكتئاب، وحاربت من أجل موهبتها وحبها في الفن والرسم، حتي أصبحت تبدع في عالم "الشخبطة الديجيتال" في رسم بورتريهات للممثلين وأشخاص معروفة حول العالم.

وتحدثت منة جميل من محافظة الإسكندرية، إلي عدسة "صدي البلد" عن موهبتها في رسم "الشخبطة الديجيتال" رغم عدم التحاقها بكلية الفنون الجميلة ودخولها إلي كلية الآداب، ولكنها لم تتخلي عن حلمها.

وقالت منة جميل إنها تحب الفن والرسم منذ طفولتها، وبدأت تجربة الرسم وهي طفلة في الخمس سنوات من عمرها، وسرعان ما مهرت في جميع أنواع الرسم، بالفحم والمياه والخشب وغيره من أنواع الرسم، ولكنها وقعت في حب "الشخبطة الديجيتال".

"رسمت كثير بس الشخبطة كانت أكثر حاجة بتعبر عني"، بهذه الكلمات وصفت منة حبها لرسم الشخبطة وابداعها فيه بشكل كبير، وسرعان ما تعلمت فن الشخبطة من أماكن متفرقة عبر الانترنت، ورسمت الكثير من الشخصيات المعروفة.

وعن مراحل الرسم بالشخبطة، أوضحت منة أنها تقوم برسم الخطوط الخارجية للشخص أولًا، ثم تقوم بتحديد مسافات وأحجام ملامح الوجه، لتبدأ في الشخبطة داخل المساحات المطلوبة مع مراعاه الظل والنور، وحركات الشخبطة المستقيمة والدائرية.

أما عن الفرق بين الرسم الديجيتال وعلي الورق، أوضحت منة أن الرسم علي الموبايل أسهل بكثير من الرسم علي الورق، فيوفر الرسم الديجيتال الوقت والمجهود، ويعد أسرع في التعديلات داخل الرسمة، أما عن الرسم في الورق فيحتاج الي مجهود مضاعف وصعب في التعديلات.

وعبرت منة جميل عن سعادتها من ردود أفعال الناس علي أعمالها الفنية بالشخبطة، فهو فن فريد من نوعه ويتعجب منه الناس عند رؤية الرسمة في الوهلة الأول، ليكتشفوا أنها رسمة مكونة بأكملها من الشخبطة، وعقبت منة: "دا بيحسسني اني بعمل حاجة مختلفة مش اي حد بيعملها".

وأنهت منة حديثها عن حلمها في المستقبل، قائلة: "نفسي أبقي مشهورة في فن الشخبطة علي مستوي الوطن العربي والعالم، ويبقي ليا معرض كبير يضم كل لوحاتي بالشخبطة الديجيتال اللي بطبعها".

الثانوية العامة كلية فنون جميلة الشخبطة الديجيتال الشخبطة بورتريهات رسم بالشخبطة

ترشيحاتنا

راجل صفيق.. حواس: راسلت مدير متحف برلين لاسترجاع رأس نفرتيتي ورفض |فيديو

بعد طرد السفير.. بيان عاجل من رئيس الحكومة اللبنانية بشأن قرارات السعودية

استنفار أمني .. وفاة نجم هندي شهير بأزمة قلبية عن 46 عامًا

دراسة : قلة النوم تؤثر على قدرتك في التحكم بخطواتك

بعد تغيير اسمه إلى ميتا.. فيسبوك يسعى للجمع بين الخيال العلمي والواقع

مجدى الجلاد : الرئيس السيسي يتمتع بفضيلة لم تتوفر في حكام كثيرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

أنا بخير.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة في مهرجان الجونة "خاص"

الأرصاد: الأقمار الصناعية ترصد غطاء سحابيا وأمطارا غزيرة خلال ساعات|شاهد

أفية فيلم وقفة رجالة يضع بيومي فؤاد في أزمة مع السعوديين و تركي آل الشيخ.. التفاصيل الكاملة

السعودية تطرد السفير اللبناني بعد تصريحات جورج قرداحي

دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجا .. مصطفى مدبولي: الدولة تدرس تدابير خفض الدعم على رغيف الخبز

رئيس إسرائيل يعتذر ويطلب المغفرة من الفلسطينيين عن مجزرة كفر قاسم

علماء فلك يحذرون من عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"زهرة سوريا".. من هي شرارة الانطلاقة لليوم العالمي لضحايا الشرف؟

ميرسي "تاو".. عشاق الشياطين الحمر يحتفلون بأسد جنوب إفريقيا وسر الرقصة السحرية.. صور

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

فيديو

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ