من خطوط عشوائية إلي بورتريهات.. منة جميل تبدع في الرسم بالشخبطة الديجيتال |فيديو

تعتبر مرحلة الثانوية العامة بالنسبة للعديد من الطلاب، من أهم المراحل الحياتية التي يتوقف مستقبلهم عليها، فيحلم كل طالب بالدرجات العالية لتحقيق حلمه في الدخول الي كلية معينة يريدها بشدة، ويري انه لن يحقق ذاته سوي الالتحاق بتلك الكلية.

وبالفعل مرت منة جميل، شابة في الــ ٢٠ من عمرها، بتجربة الثانوية العاملة وكانت لا تحلم سوي بالالتحاق بكلية فنون جميلة من حبها في الرسم والألوان، ولكن لم يساعدها مجموعها في الثانوية العامة علي تحقيق حلمها والالتحاق "بكلية أحلامها"، لتلحق بكلية الآداب.

ولكن لم تستسلم منة جميل إلي الواقع، رغم دخولها في حالة اكتئاب، وحاربت من أجل موهبتها وحبها في الفن والرسم، حتي أصبحت تبدع في عالم "الشخبطة الديجيتال" في رسم بورتريهات للممثلين وأشخاص معروفة حول العالم.

وتحدثت منة جميل من محافظة الإسكندرية، إلي عدسة "صدي البلد" عن موهبتها في رسم "الشخبطة الديجيتال" رغم عدم التحاقها بكلية الفنون الجميلة ودخولها إلي كلية الآداب، ولكنها لم تتخلي عن حلمها.

وقالت منة جميل إنها تحب الفن والرسم منذ طفولتها، وبدأت تجربة الرسم وهي طفلة في الخمس سنوات من عمرها، وسرعان ما مهرت في جميع أنواع الرسم، بالفحم والمياه والخشب وغيره من أنواع الرسم، ولكنها وقعت في حب "الشخبطة الديجيتال".

"رسمت كثير بس الشخبطة كانت أكثر حاجة بتعبر عني"، بهذه الكلمات وصفت منة حبها لرسم الشخبطة وابداعها فيه بشكل كبير، وسرعان ما تعلمت فن الشخبطة من أماكن متفرقة عبر الانترنت، ورسمت الكثير من الشخصيات المعروفة.

وعن مراحل الرسم بالشخبطة، أوضحت منة أنها تقوم برسم الخطوط الخارجية للشخص أولًا، ثم تقوم بتحديد مسافات وأحجام ملامح الوجه، لتبدأ في الشخبطة داخل المساحات المطلوبة مع مراعاه الظل والنور، وحركات الشخبطة المستقيمة والدائرية.

أما عن الفرق بين الرسم الديجيتال وعلي الورق، أوضحت منة أن الرسم علي الموبايل أسهل بكثير من الرسم علي الورق، فيوفر الرسم الديجيتال الوقت والمجهود، ويعد أسرع في التعديلات داخل الرسمة، أما عن الرسم في الورق فيحتاج الي مجهود مضاعف وصعب في التعديلات.

وعبرت منة جميل عن سعادتها من ردود أفعال الناس علي أعمالها الفنية بالشخبطة، فهو فن فريد من نوعه ويتعجب منه الناس عند رؤية الرسمة في الوهلة الأول، ليكتشفوا أنها رسمة مكونة بأكملها من الشخبطة، وعقبت منة: "دا بيحسسني اني بعمل حاجة مختلفة مش اي حد بيعملها".

وأنهت منة حديثها عن حلمها في المستقبل، قائلة: "نفسي أبقي مشهورة في فن الشخبطة علي مستوي الوطن العربي والعالم، ويبقي ليا معرض كبير يضم كل لوحاتي بالشخبطة الديجيتال اللي بطبعها".