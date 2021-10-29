حسام المندوه: الشراكة مع "تيمبو" تفيد الزمالك اقتصاديا

أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الشراكة مع شركة تيمبو سبورت لرعاية ملابس الفريق لمدة ثلاثة مواسم أمر مهم جدا لمصلحة النادي من عدة نواح.

أضاف المندوه - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر - أن جميع الفرق سترتدي زيا موحدا من نفس الشركة، ونفس الأمر بقطاع الناشئين.

وأشار المندوه إلى أن الأمر مفيد للنادي أيضا من الناحية الاقتصادية خاصة أن الزمالك سيحصل على نسبة من عائد بيع قمصان النادي.

وشهد المؤتمر حضور أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وفاروق جعفر المستشار الفني لإدارة نادي الزمالك وجمال عبد الحميد وحازم إمام والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من نجوم كرة اليد، وأوليفر روي المدير الفني لفريق اليد بالنادي، وعدد من نجوم فريق كرة السلة والكرة الطائرة بالنادي.