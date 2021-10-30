أخبار التوك شو..زاهي حواس: طردت بيونسيه لهذا السبب. وأسعى لاكتشاف مقبرة نفرتيتي..يسرا: الجمال ستر من ربنا والظهور على الريد كاربت يحتاج مجهودا

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

ناصر لوزا يكشف تأثيرات أزمة كورونا على نفسية الطواقم الطبية في مصر

علق الدكتور ناصر لوزا، استشاري الطب النفسي، ورئيس الاتحاد العالمي لصحة النفسية، على تأثيرات أزمة كورونا على نفسية الطواقم الطبية في مصر، قائلا: إن العاملون في الطب تعرضوا خلال الفترة الماضية لضغوط نفسية كبيرة بسبب مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة دعم العاملين في قطاع الرعاية الطبية في كل دول العالم.

يسرا: الجمال ستر من ربنا ..والظهور على الريد كاربت يحتاج مجهود

ردت الفنانة يسرا على سؤال الإعلامية شيرين سليمان،إزاى محافظة على جمالك.

زاهي حواس: طردت بيونسيه لهذا السبب. وأسعى لاكتشاف مقبرة نفرتيتي

كشف الدكتور زاهي حواس، عن آخر الاكتشافات الأثرية التى يسعى إليها.

وزيري: انتهاء 99% من جاهزية افتتاح قصر محمد علي.. وسنرمم تحتمس الثاني لأول مرة منذ 1500 سنة

أكد الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، أنه بعد إقامة الاحتفالية الكبرى (يوم المدن العالمي) لإبراز جمال محافظة الأقصر خلال أسابيع؛ فإن مصر ستشهد احتفالية افتتاح قصر محمد علي في شبرا.



موافي: تحليل السكر الصائم خادع والمرض يؤثر على الأعصاب .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن التأكد من إصابة شخص بمرض السكر من خلال عدة إجراءات.



بياكل برطمان مربى عشان الأجازة.. حسام موافي يكشف نصبًا بمرض السكر |فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن فحص السكر التراكمي يفضح النصابين، موضحا أن الشخص الذي يريد التعيين في وظيفة ما وينكر أنه مريض سكر، ليس لديه ذمه.



استعادة 6000 قطعة أثرية.. زاهي حواس: لدي جواسيس في متاحف العالم

كشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق، أغرب طريقة استطاع من خلالها استرجاع لوحة أثرية.



متعافٍ : كنت مصدر إزعاج للكل بسبب إدماني المخدرات |فيديو

قدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى حلقة خاصة داخل مركز العزيمة للتأهيل ببورفؤاد، إضافة إلى لقائه بمجموعة من المدمنين الذين تعافوا.

رياضة وتأمل.. تفاصيل علاج المدمنين بمركز العزيمة ببورفؤاد ..فيديو

قدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى حلقة خاصة داخل مركز العزيمة للتأهيل ببورفؤاد.

الجيوشى للصلب: تسعير الحديد يتم بناء على التكلفة لا على الجودة

قال طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة الجيوشى للصلب، إن سياسات تسعير الحديد تتم بناءا على البورصة العالمية للحديد، لأن مصر تستورد المادة الخام من الخارج.



البابا فرنسيس يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالفاتيكان.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم عربية، لقطات يظهر من خلالها، استقبال بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصل إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تعقد قي 30-31 أكتوبر.