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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجل الفنان مجدى الحسيني ينفى شائعة وفاته: شخص مريض أطلقها

حسام ووالده الفنان
حسام ووالده الفنان مجدى الحسينى

نفى المخرج حسام الحسينى الشائعات التى ترددت خلال الساعات الماضية عن وفاة والده الفنان القدير مجدى الحسينى . 

 

حيث كتب حسام الحسينى عبر فيسبوك قائلاً : “ ابويا  الفنان العظيم محدي الحسيني الحمد لله بخير  و صحته زي الفل مش فاهم مين الشخص المريض اللي ينزل خبر موت شخص او فنان ربنا ينتقم منكم و يوجع قلبكو ”.

صورة من منشور حسام الحسينى 

مجدى الحسينى هو عازف أورج مصري من أصول كردية من مواليد 1942 بدأ رحلته منذ طفولته بالمشاركة في برنامج "جنة الأطفال".


انضم  مجدى الحسينى إلى فرقة عبد الحليم حافظ وظل مشاركاً له حتى وفاة عبدالحليم في 1977. كما عزف في فرقة أم كلثوم عن طريق رياض السنباطي وهو لم يتجاوز الستة عشر من عمره.

 

عزف مجدى الحسينى  أيضاً مع محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش. قام بتأسيس فرقة توست شو،  وتنافس مع عبدالوهاب وبليغ حمدي في الاستعانة بالآلات الغربية وكيفية تطويعها في الألحان. 

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قام  مجدى الحسينى في عام ١٩٧٥ بالمشاركة في تمثيل فيلم "حبيبي مجنون جدا". كما قام بالألحان والموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والمسلسلات.


عام 2008 كرّمه المهرجان الدولي للأعلاميين المصريين بجائزة أحسن موسيقى تصويرية عن المسلسل الإذاعي "أميرة الحب والحرب" عن قصة حياة المطربة الراحلة اسمهان. وكان نجاح المسلسل الإذاعي دافعاً للمسئولين عنه لتحويله إلى مسلسل تلفزيوني.


يعتبر مجدي الحسينى واحد من أسرع عشرة عازفين في العالم كما ورد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

مجدى الحسينى عبد الحليم حافظ فريد الاطرش محمد عبد الوهاب رياض السنباطي

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