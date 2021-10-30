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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سقوط أمطار وسحب رعدية.. طقس اليوم غير مستقر في كثير من المحافظات

طقس اليوم
طقس اليوم

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحب ذلك وجود فرص لسقوط الأمطار بمعظم محافظات الجمهورية.

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس اليوم السبت، ليلا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

 

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس اليوم، يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك أيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد أيضا بمناطق متفرقة.

 

وكانت نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، تشير إلى تكون غطاء سحابي استوائي، يمتد ليشمل شمال البلاد، يجعل فرص سقوط الأمطار قائمة.

 

وقالت هيئة الأرصاد، خلال حسابها على موقع "فيسبوك"، إنه من خلال صور الأقمار الصناعية تظهر أن الأمطار سوف تكون مختلفة الشدة علي مختلف المناطق، ويمكن سماع دوي الرعد منها.

 

وأضافت هيئة الأرصاد، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب الرعدية على محافظتي الإسكندرية والبحيرة، يصاحبها سقوط أمطار.

 

وأكدت الأرصاد، أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم السب الموافق 30 أكتوبر، والأحد، بينما تشهد السواحل الشمالية ومحافظات البحيرة ودمياط وكفر الشيخ سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصل إلى رعدية بمحافظتي اسكندرية ومطروح.

درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم السبت

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر، كالتالي:

القاهرة الكبرى 28 للعظمى والصغرى 20

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 19

جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21

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