عاجل
إيطاليا ترفعُ حالة التأهب في صقلية مع وصول الإعصار "أبولو" إلى الجزيرة ما الذي يمكنك رؤيته في الموجات فوق الصوتية لمدة 5 أسابيع؟ نشرة المرأة : ماهي مهمة الموجات فوق الصوتية بعد بداية الحمل.. توقعات الأبراج الأسبوعية ونصائح مهمة للجميع أخبار الرياضة .. الخطيب يحتفل بعيد ميلاده .. وليد عرفات رئيسا لـ سموحة ..وإقالة الجهاز الطبي لـ البنك الأهلي خبر x تريند ...هاشتاج سنة حلوة يا بيبو يتصدر تويتر ..عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. لقاء الخميسي تروج لحكاية "حتة من القمر"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. نجل مجدى الحسينى ينفى شائعة وفاته .. وافتتاح فى انتظار بابا الأحد

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

 

سهير رمزي: عرض مسلسل القاتل الذى أحبني خارج موسم رمضان

 

كشفت الفنانة سهير رمزى عن تفاصيل مسلسلها الجديد " القاتل الذى أحبنى ، ، والذى تشارك فى بطولته الفنان هانى رمزى .

 

وقالت الفنانة سهير رمزى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان مسلسل القاتل الذى أحبنى من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضانى . 

 

في عيد ميلاد المنتج رياض العريان.. نجله مخرج معروف وتزوج نجمة مصرية شهيرة

 

يحل اليوم ذكرى ميلاد المنتج الفلسطيني رياض العريان ، والذى شارك فى إنتاج عدد من الاعمال التليفزيونية والسينمائية فى مصر .

 

رياض العريان منتج فلسطيني ولكنه عاش حياته بمصر وهو والد المنتج والمخرج طارق العريان.

أخبار الفن| والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة.. بيومي فؤاد في أزمة مع السعوديين وتركي آل الشيخ

أخبار الفن| نيللي كريم تتجه إلي تونس لتكريمها في مهرجان قرطاج.. تعرف على مواعيد الثلاث دورات المقبلة لمهرجان الجونة

افتتاح في انتظار بابا علي المسرح القومى.. الأحد المقبل
 

يجرى غدا، صناع العرض المسرحي "في انتظار بابا" البروفة النهائية استعدادا لعرضه علي خشبة المسرح القومي بالعتبة ، يوم الاحد القادم .

 

العرض مأخوذ عن الإلياذة للشاعر اليوناني هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر فى العرض من خلال الأحداث والمواقف .

 

 

نجل الفنان مجدى الحسيني ينفى شائعة وفاته: شخص مريض أطلقها

 

نفى المخرج حسام الحسينى الشائعات التى ترددت خلال الساعات الماضية عن وفاة والده الفنان القدير مجدى الحسينى .

 

حيث كتب حسام الحسينى عبر فيسبوك قائلاً : “ ابويا  الفنان العظيم محدي الحسيني الحمد لله بخير  و صحته زي الفل مش فاهم مين الشخص المريض اللي ينزل خبر موت شخص او فنان ربنا ينتقم منكم و يوجع قلبكو ”.

 

بلدنا بتتغير تحيا مصر.. نشوى مصطفى تكشف عن تجربتها فى الشهر العقارى

 

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بالتطور الذى حدث فى الخدمات الالكترونية التى تقدمها جمهورية مصر العربية مؤخراً .

 

واستكملت نشوى مصطفى : "النهاردة احتجت أعمل توكيل، روحت أخدته فى تلات دقايق، أقسم بالله تلات دقايق، عملت الإجراءات أونلاين وأنا قاعدة فى بيتى ودفعت الرسوم أونلاين، وروحت استلمته فى تلات دقايق، المكان مكتب توثيق التجمع الخامس بمحكمة القاهرة الجديدة".

اخبار الفن نشوى مصطفى طارق العريان سهير رمزي الفنان هانى رمزى المسرح القومي بالعتبة القاتل الذي أحبني المنتج رياض العريان مجدى الحسينى

ترشيحاتنا

صحيفة سعودية : الحكومة اللبنانية على شفا الإنهيار بعد قرار المملكة

أخبار التكنولوجيا|خبير يحذر من رسائل خطيرة منتشرة على واتساب.. "فيسبوك" Meta شركة تقنية اجتماعية

اخبار التعليم.. انتهاء أزمة تأخر تسليم كتب علوم ورياضيات 4 ابتدائي غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي لآثار جامعة عين شمس.. وبدء امتحانات أعمال السنة لتمريض القاهرة أول نوفمبر

تصفح الآن كتاب «القيم واحترام الآخر» المقرر على 4 ابتدائي.. من هنا

6 ضوابط لاستلام غرفة محولات الكهرباء للمنشآت السكنية

نشرة المرأة : ماهي مهمة الموجات فوق الصوتية بعد بداية الحمل.. توقعات الأبراج الأسبوعية ونصائح مهمة للجميع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

القاهرة والإسكندرية الأبرز.. سقوط أمطار في عدة محافظات

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر.. تركي آل الشيخ يفتح النار علي جورج قرداحي

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

علاوة سنوية وحماية من الفصل.. مزايا مشروع قانون العمل الجديد في نقاط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

شاهد.. امرأة تلد 5 توائم فجأة دون سابق إنذار |صور

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

فيديو

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ