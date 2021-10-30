أخبار الفن.. نجل مجدى الحسينى ينفى شائعة وفاته .. وافتتاح فى انتظار بابا الأحد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

كشفت الفنانة سهير رمزى عن تفاصيل مسلسلها الجديد " القاتل الذى أحبنى ، ، والذى تشارك فى بطولته الفنان هانى رمزى .

وقالت الفنانة سهير رمزى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان مسلسل القاتل الذى أحبنى من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضانى .

يحل اليوم ذكرى ميلاد المنتج الفلسطيني رياض العريان ، والذى شارك فى إنتاج عدد من الاعمال التليفزيونية والسينمائية فى مصر .

رياض العريان منتج فلسطيني ولكنه عاش حياته بمصر وهو والد المنتج والمخرج طارق العريان.

يجرى غدا، صناع العرض المسرحي "في انتظار بابا" البروفة النهائية استعدادا لعرضه علي خشبة المسرح القومي بالعتبة ، يوم الاحد القادم .

العرض مأخوذ عن الإلياذة للشاعر اليوناني هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر فى العرض من خلال الأحداث والمواقف .

نفى المخرج حسام الحسينى الشائعات التى ترددت خلال الساعات الماضية عن وفاة والده الفنان القدير مجدى الحسينى .

حيث كتب حسام الحسينى عبر فيسبوك قائلاً : “ ابويا الفنان العظيم محدي الحسيني الحمد لله بخير و صحته زي الفل مش فاهم مين الشخص المريض اللي ينزل خبر موت شخص او فنان ربنا ينتقم منكم و يوجع قلبكو ”.

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بالتطور الذى حدث فى الخدمات الالكترونية التى تقدمها جمهورية مصر العربية مؤخراً .

واستكملت نشوى مصطفى : "النهاردة احتجت أعمل توكيل، روحت أخدته فى تلات دقايق، أقسم بالله تلات دقايق، عملت الإجراءات أونلاين وأنا قاعدة فى بيتى ودفعت الرسوم أونلاين، وروحت استلمته فى تلات دقايق، المكان مكتب توثيق التجمع الخامس بمحكمة القاهرة الجديدة".