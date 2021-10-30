عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحمد السبكي: إطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية

صدى البلد

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن إطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، تزامنًا مع فعاليات الحدثين العالميين بالمحافظة خلال الأيام المقبلة "افتتاح طريق الكباش الأثري، يوم المدن العالمي"، حيث وقعت الهيئة أكبر بروتوكول تعاون مع أحد الشركات الوطنية الرائدة في مجال السياحة العلاجية، بهدف تطبيق برامجها في التخصصات الطبية المختلفة في مستشفيات الهيئة بأول أقسام فندقية علاجية 5 نجوم بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك من خلال استقدام الأجانب للعلاج في مستشفيات الهيئة وفقًا للمعايير العالمية تحت مظلة العلامة التجارية التي أطلقتها الهيئة "نرعاك في مصر".

 

وقال الدكتور أحمد السبكي، أنه لأول مرة سيتم تطبيق أكبر برنامج للسياحة العلاجية بآليات تنظيمية ترتكز على منشآت طبية معتمدة وتقدم خدمات صحية بمقاييس عالمية، مضيفًا أن المنظومة ستقدم خدمات وجراحات طبية وعلاجية متطورة، وتابع: أنه تم تجهيز العديد من الأجنحة الفندقية في المستشفيات بأحدث التجهيزات المطابقة للمعايير العالمية، مضيفًا أنه مستهدف استقدام مرضى من أفريقيا وليبيا واليمن وعدد كبير من الدول الشقيقة.

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تمثل نواة السياحة العلاجية، لافتًا إلى أن مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية مع إحدى الشركات إنما يمثل وضع اللبنات الأولى للهيئة على خريطة السياحة العلاجية العالمية، وتابع: أنه خلال هذه الأيام هناك أحداث مهمة مرتبة بالسياحة في محافظة الأقصر، " افتتاح طريق الكباش، يوم المدن العالمي، العيد القومي للمحافظة"، وهو ما سيجعل تدفق السياح على المحافظة كبيرًا، وبالتالي تم عمل كل الاستعدادات وتخصيص عدد من المستشفيات بالأقصر للتأمين الطبي لفاعليات هذه الأحداث ولتقديم خدمات السياحة العلاجية للزوار الأجانب.

 

وتابع السبكي: الأقصر بطبيعتها السياحية لها دور كبير في تحقيق رؤية الهيئة، نحو وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرًا إلى أن الطبيعة السياحية ومشروعات التنمية في الأقصر ستنعكس بالإيجاب على رفاهية المحافظة وعلى مردود السياحة العلاجية لمصر، وقال: أنه يتم توفير مكاتب للسياحة العلاجية بالمطارات الرئيسية والموانئ لاستقبال الوفود الأجانب وتقديم الخدمات لهم بأعلى جودة، لافتًا إلى أن الهيئة ستقدم خدمات طبية بالتعاون مع عدد من الخبراء الأجانب الكبار في تخصصاتهم، مشيرًا إلى أنه كلف بمتابعة وضعية وجاهزية المستشفيات في الأقصر لاستقبال السياح الأجانب خلال الأحداث المهمة والعالمية المقرر تنظيمها في الأيام المقبلة.

 

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد، الممثل عن الشركة الوطنية الرائدة في مجال السياحة العلاجية، أن الشركة ستساهم من خلال هذا البروتوكول في تطبيق برامج تستهدف استقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ووضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرًا إلى أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تمتلك العديد من الإمكانات التي تجعلها على قدر التنافسية مع المراكز الطبية العالمية، وتحتاج إلى الترويج لها عالميًا وتسويق كل إمكاناتها بشكل احترافي، وهو ما سيتم خلال الفترة المقبلة بما يسهم في إنعاش السياحة العلاجية بمصر ووضعها بأعلى مراكز السياحة العلاجية العالمية.

 

وقالت الدكتورة هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية بمكتب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: أن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة وجه بالتأكيد على جاهزية المستشفيات والاطمئنان على تقديم الخدمات وتوفيرها خاصة في ظل الرعاية الطبية للهيئة لأضخم حدثيين سياحيين خلال الأيام المقبلة بالأقصر، مضيفة أنه تم عمل جولة عقب زيارة رئيس الهيئة مع ممثلين عن الشركة المنفذة للتأكيد على جاهزية المستشفيات لاستقبال السياح وكذلك الوفود الأجنبية الراغبة في العلاج في أكبر وأضخم منشآت علاجية في مصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابعت: سيتم إدخال خدمات جديدة وفقًا لتعليمات رئيس الهيئة، كجراحات زراعة الأعضاء "الكلى والكبد والنخاع"، وتابعت: نسعى حاليًا لتوفير كافة الخدمات في المنشآت الطبية، خاصة خدمات النقل النهري والإسعاف الطائر للحالات الحرجة التي تحتاج لنقل سريع، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستستمر عمليات توفير الخدمات ضمن برامج السياحة العلاجية "نرعاك في مصر".

السبكي الأقصر المدن العالمي أقسام فندقية التخصصات الطبيه

ترشيحاتنا

نوستالجيا.. عندما ارتدى الخطيب قميص الزمالك أمام 120 ألف مشجع

الأيدي العاملة.. شعلة نشاط طاقم العمل بجناح مصر في إكسبو دبي| فيديو

الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يضع خطة لمساندة قطاع المقاولات خارجيا ومحليا

فضل الدعاء وقت نزول المطر .. الإفتاء توضح

أهداها بابا الفاتيكان للرئيس الأمريكي.. تاريخ وثيقة الأخوة الإنسانية

مستحيل تحط عقلها بعقلي.. ياسمينا العلواني تكشف حقيقة الخلاف مع أحلام الشامسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

الطقس اليوم|الأقمار الصناعية: سحب رعدية وأمطار غزيرة فوق القاهرة والدلتا

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

البسوا جاكت والأمطار مستمرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. تفاصيل

أول تعليق من فرج عامر بعد خسارته في انتخابات سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تطويل شعر الأطفال الرضع وأخطاء العناية به ..صور

حضور جماهيري كبير .. 30 صورة من حفل محمد حماقي في جامعة الدلتا

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

فيديو

نشر صور خطوبتها الأولى.. والد ياسمين صبري يكشف المستور

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ