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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انفصالهما.. 5 صور تجمع بين جيجي حديد و زين مالك

جيجي حديد و زين مالك
جيجي حديد و زين مالك

تصدرت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أكدت مصادر مقربة من العائلة لموقع مجلة PEOPLE انفصال جيجي حديد والمغني البريطاني زين مالك بعد أزمة اعتدائه على والدتها يولاندا حديد. 

تعتبر جيجي حديد من المشاهير التي تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة ولكن على الرغم من ذلك تظهر في الكثير من الأحيان بمجموعة من الأزياء الغريبة والغير تقليدية.

تتميز جيجي حديد بأختيار قطع الملابس و الإطلالات ذات التصميمات الجديدة و الغير تقليدية أيضا  في الكثير من الأحيان، كما تسيطر الجرأة على إطلالاتها.

 

 وعلي جانب آخر لا تبالغ جيجي حديد في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، ولكنها تميل إلي البساطة وعدم المبالغة، مما منحها مظهرا جذابا و إطلالة عصرية فهي تميل إلي الملابس الكاجوال في الكثير من الأحيان.

 

أزمة زين مالك ويولاند حديد

 

أزمة كبيرة وقعت بين عائلة حديد الشهيرة، بعدما أزعمت يولاند والدة جيجي حديد أن صديقها ووالد ابنتها زين مالك اعتدى عليها بالضرب بحسب عدد من مواقع الفن العالمية. 

يولاند حديد والدة عارضتا الأزياء جيجي وبيلا حديد ادعت أن المغني  الشهير زين مالك اعتدى عليها بالضرب الأسبوع الماضي، وأنها تفكر في تقديم بلاغ ضده للشرطة.

واضطر زين مالك الذي يبلغ من العمر 28 عاما، إلى الرد على هذه المزاعم في بيان له على حسابه بموقع تويتر. 

وأكد زين مالك حبيب جيجي حديد في بيانه، على أنه شخص يحرص على الخصوصية في حياته، ويسعى مؤخرا لتوفير مساحة آمنة وخاصة لابنته الصغيرة. 

وتحدث زين مالك عن تفاصيل الواقعة التي قررت يولاند حديد إثارتها إلى الصحافة رغم محاولاته للإبقاء على الأمر داخل الأسرة، موضحا أن خلاف ما وقع بينه وبين أحد أفراد الأسرة التي حضرت إلى منزله في غياب ابنتها منذ عدة أسابيع. 

وأشار زين مالك إلى أنه رغم جهوده للحفاظ على سرية الشأن العائلة إلى أنه بطريقة ما تم تسريبه إلى الصحافة، فيما لم تتطرق يولاند إلى الإدعاءات علنا. 

وأصدرت جيجي حديد بيانا عبر وكيلها، حول خلاف زين مالك ووالدتها المزعوم، أكدت فيه على أنها تركز كل جهودها على طفلتها التي تبلغ من العمر 13 شهرا، وتحاول تحقيق الأفضل بالنسلة لها. 

قالت جيجي حديد في تصريحات صحفية لها من قبل أن علاقة  حبيبها زين مالك ووالدتها يولاند على ما يرام، مشيدة بدوره في التعامل معها والوقوف إلى جانبها. 

 

 

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