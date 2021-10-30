عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الإجراءات المتبعة حال سرقة لوحة سيارة سعودية خارج المملكة.. تفاصيل

المرور السعودى
المرور السعودى

أعلنت الادارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، عن 3 إجراءات متبعة لمن سرقت لوحة مركبته وهو خارج المملكة. 

 

وأجابت الإدارة العامة للمرور عبر موقعها على التويتر ، على استفسار من أحد المواطنين بهذا الخصوص، أنه بإمكانك إبلاغ جهة الاختصاص، وإحضار خطاب مُصدق من جمرك الدولة الواقع فيها الحادثة، ثم تفضّل بمراجعة أقرب قسم رخص سير .

 

وأوضحت المرور ان متطلبات التقديم على اللوحة الطويلة للمركبة يشمل: سداد الرسوم ثم مراجعة المرور والتقدم بالطلب.

 

كانت الادارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت، عن اللائحة التنفيذية الجديدة والتي تعنى بتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، واتى اظهرت 4 مخالفات تستلزم استبعاد المركبة من الفحص، ولا يحق لقائد المركبة المخالفة المطالبة باسترجاع المقابل المالي.

 

وشددت اللائحة على ضرورة حجز قائد المركبة موعد الفحص لمركبته لدى أي من الجهات المرخص لها، عن طريق البرنامج التقني، وألزمته بتقديمها للموقع وفقاً للموعد المحدد، مع إمكانية التعديل قبل 24 ساعة، إلى جانب السماح لمن يملك مجموعة من المركبات بالحجز عبر البرنامج، على أن تلتزم الجهة المرخص لها بالفحص بالمواعيد المحددة لفحص المركبات.

 

وأوضحت الادارة العامة للمرور السعودى من خلال اللائحة ضرورة أن تلتزم الجهة المرخص لها بمطابقة المركبة مع رخصة السير للمركبات المسجلة أو البطاقة الجمركية للمركبات غير المسجلة، بينما يتولى الفني المختص قيادة المركبة ووضعها في مسار الفحص المحدد لها لبدء عملية فحص المركبة.                    

الادارة العامة للمرور المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية الجمرك العربية بالمملكة العربية السعودية الإدارة العامة لمملكة العربية السعودية فحص المركبات السعوديين 24 ساعة الجهات المرخص قائد المركبة المقابل المالى المملكة العربية العربية السعودية سعوديين

موضوعات متعلقة

الكلاكس.. اختراع للتنبيه من الخطر يتحول لألة تزعج الجميع| نوستالجيا

8 نصائح للقيادة السليمة أثناء تساقط الأمطار

تعرف على سعر ومواصفات هيونداي كريتا موديل 2022

بايك تبدأ نشاطها في مصر بثلاثة طرازات للسيارات مختلفة ..تعرف عليها

لأهالي الهرم والمنوفية .. مزاد جديد للسيارات 3 نوفمبر .. تعرف عليه

رابطة تجار السيارات تؤيد قرارات حماية المستهلك للحد من الأوفر برايس

شاهد| بطولة رالي الساحل الشرقي.. سباق عالمي على أراضٍ مصرية.. فيديو وصور

مع بدء انتشار الشبورة الليلية.. 9 نصائح للقيادة الصحيحة والآمنة

ترشيحاتنا

بايرن ميونيخ يكتسح يونيون برلين.. ودورتموند يهزم كولن في الدوري الألماني.. فيديو

مصادر لبنانية : استقالة جورج قرداحي من منصبه خلال ساعات

تجنبوا التصعيد.. تهديد أمريكي أوروبي قوي إلى إيران

ردا على سؤال صدى البلد:فيفا يكشف عن خطة تطوير الكرة النسائية بأفريقيا

استشاري نفسي: على الآباء اختيار مدرسة أطفالهم وفقا لمستواهم ودخلهم الاجتماعي

هزيمة آبي أحمد.. تعليق جديد من أمريكا عن الأوضاع في تيجراي الإثيوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

قانون العمل الجديد.. إجازة شهرا للعامل لأداء فريضة الحج

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

إلغاء إجازة السبت وتعيين معلمين جدد.. مقترحات برلمانية لحل أزمة تكدس الطلاب

لسوء معاملته لها.. فتاة تقتل والدها بـ "السم" بمعاونة خطيبها في حلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

"مصر-7"..تجربة إنقاذ لمركز البحث التابع للقوات المسلحة.. تفاصيل

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية.. صور

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

فيديو

اتخذت موقفا رسميا.. استياء خليجي واسع بعد تصريحات قرداحي

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

تعذيب وربط بالحبال.. كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس

ارتدى فستانا أبيض وتقمّص دور عروس.. حقيقة فيديو زفاف شاب على شاب

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ