الإجراءات المتبعة حال سرقة لوحة سيارة سعودية خارج المملكة.. تفاصيل

أعلنت الادارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، عن 3 إجراءات متبعة لمن سرقت لوحة مركبته وهو خارج المملكة.

وأجابت الإدارة العامة للمرور عبر موقعها على التويتر ، على استفسار من أحد المواطنين بهذا الخصوص، أنه بإمكانك إبلاغ جهة الاختصاص، وإحضار خطاب مُصدق من جمرك الدولة الواقع فيها الحادثة، ثم تفضّل بمراجعة أقرب قسم رخص سير .

وأوضحت المرور ان متطلبات التقديم على اللوحة الطويلة للمركبة يشمل: سداد الرسوم ثم مراجعة المرور والتقدم بالطلب.

كانت الادارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت، عن اللائحة التنفيذية الجديدة والتي تعنى بتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، واتى اظهرت 4 مخالفات تستلزم استبعاد المركبة من الفحص، ولا يحق لقائد المركبة المخالفة المطالبة باسترجاع المقابل المالي.

وشددت اللائحة على ضرورة حجز قائد المركبة موعد الفحص لمركبته لدى أي من الجهات المرخص لها، عن طريق البرنامج التقني، وألزمته بتقديمها للموقع وفقاً للموعد المحدد، مع إمكانية التعديل قبل 24 ساعة، إلى جانب السماح لمن يملك مجموعة من المركبات بالحجز عبر البرنامج، على أن تلتزم الجهة المرخص لها بالفحص بالمواعيد المحددة لفحص المركبات.

وأوضحت الادارة العامة للمرور السعودى من خلال اللائحة ضرورة أن تلتزم الجهة المرخص لها بمطابقة المركبة مع رخصة السير للمركبات المسجلة أو البطاقة الجمركية للمركبات غير المسجلة، بينما يتولى الفني المختص قيادة المركبة ووضعها في مسار الفحص المحدد لها لبدء عملية فحص المركبة.