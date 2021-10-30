استدرجها إلى منزله.. تفاصيل اغتصاب عجوز لـ طفلة معاقة ذهنيا في البدرشين

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها مع عجوز متهم بالتعدي جنسيا على فتاة قاصر معاقة ذهنيا بمدينة البدرشين حيث استدعت النيابة أسرة الفتاة لسماع أقوالها عقب الاستماع لأقوال المجني عليها التي تعرفت على المتهم .

الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض الفتاة المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما تعرضت له من اعتداء جنسي وما لحق بها من إصابات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

استدراج الفتاة المعاقة

تبين من التحريات الأولية أن المتهم في العقد السادس من العمر استغل خلو منزله واستدرج جارته القاصر أثناء تواجدها أمام المنزل مستغلا حالتها العقلية لأنها تعاني من إعاقة واعتقد أنها لن تدرك ما سيفعله، وفور دخولها المنزل جردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا ثم تركها مرة أخرى بعدما طلب منها عدم إخبار أحد بما حدث حتى لا يعاقبها والديها.

عادت الفتاة الى منزلها وأخبرت والديها بما حدث فسارعوا لمركز شرطة البدرشين لتحرير محضر ضد جارهم العجوز وقالت الفتاة القاصر في أقوالها أن جارها العجوز قام بالاعتداء عليها، وأكدت التحريات صحة البلاغ الوارد، وأن المشكو في حقه 62 سنة، استدرج جارته 17 سنة، واعتدى عليها جنسيًا.

ضبط العجوز

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان المركز، وبمناقشته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بما توصلت إليه التحريات.

اعتداء جنسي أكثر من مرة

تلقى قسم شرطة البدرشين، بلاغا من أسرة فتاة تدعي "م. رمضان"، 17 سنة، ومقيمة بزاوية دهشور، مفاده تعرض نجلته من ذوي الاحتياجات الخاصة، للاعتداء الجنسي علي يد جارهم المسن ويدعي "عبد الحكيم"، 62 سنة، أكثر من مرة داخل منزله.

بفحص الواقعة وسماع أقوال الفتاة، إضافة إلى ضبط المشكو في حقه للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة وأن المتهم يستغل إصابة الفتاة باعاقة ذهنية ويستدرجها داخل منزله والاعتداء الجنسي عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.