عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع جنيهين في أسبوع | تفاصيل

صدى البلد

هبط سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت على أساس أسبوعي بمتوسط جنيهين اثنين على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

ووفقًا لموقع إيجيبت جولد برايس سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا نحو 780 جنيهًا للشراء مقابل 782 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق جنيهين

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار وعائدات السندات

أسعار الذهب اليوم السبت 30-10-2021 .. فيديو


بينما بلغ سعر الجرام من عيار24 الأعلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 891 جنيها مقابل 894 جنيها في الأسبوع الماضي بفرق 3 جنيهات.


وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 669 جنيها مقابل 670 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق جنيه واحد.


وأخيرا بلغ سعر الجرام من عيار14 الأدني فئة نحو 520 جنيها للشراء مقابل 521 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق جنيه واحد.


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6240 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.723 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 891.43 ألف جنيه.


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
 

سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

آخر أسعار أعيرة الذهب اليوم بمحلات الصاغة.. فيديو

ترشيحاتنا

الإفراج عن ابن شاروخان.. والجمهور يحتفل أمام منزله.. فيديو وصور

بقيادة مروان محسن.. علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمواجهة الاتحاد في الدوري

على دراجة نارية.. شاهد| محمد رمضان في قصر نجل حاكم الإمارات

بايرن ميونيخ يكتسح يونيون برلين.. ودورتموند يهزم كولن في الدوري الألماني.. فيديو

مصادر لبنانية : استقالة جورج قرداحي من منصبه خلال ساعات

تجنبوا التصعيد.. تهديد أمريكي أوروبي قوي إلى إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

قانون العمل الجديد.. إجازة شهرا للعامل لأداء فريضة الحج

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

إلغاء إجازة السبت وتعيين معلمين جدد.. مقترحات برلمانية لحل أزمة تكدس الطلاب

لسوء معاملته لها.. فتاة تقتل والدها بـ "السم" بمعاونة خطيبها في حلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

"مصر-7"..تجربة إنقاذ لمركز البحث التابع للقوات المسلحة.. تفاصيل

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية.. صور

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

فيديو

اتخذت موقفا رسميا.. استياء خليجي واسع بعد تصريحات قرداحي

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

تعذيب وربط بالحبال.. كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس

ارتدى فستانا أبيض وتقمّص دور عروس.. حقيقة فيديو زفاف شاب على شاب

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ