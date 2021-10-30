الذهب يتراجع جنيهين في أسبوع | تفاصيل

هبط سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت على أساس أسبوعي بمتوسط جنيهين اثنين على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

ووفقًا لموقع إيجيبت جولد برايس سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا نحو 780 جنيهًا للشراء مقابل 782 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق جنيهين



بينما بلغ سعر الجرام من عيار24 الأعلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 891 جنيها مقابل 894 جنيها في الأسبوع الماضي بفرق 3 جنيهات.



وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 669 جنيها مقابل 670 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق جنيه واحد.



وأخيرا بلغ سعر الجرام من عيار14 الأدني فئة نحو 520 جنيها للشراء مقابل 521 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق جنيه واحد.



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6240 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.723 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 891.43 ألف جنيه.



أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

