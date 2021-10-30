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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قصة شعار .. علامات ورموز كانت داعمة لأكبر صانعي السيارات

قصة شعار .. علامات
قصة شعار .. علامات ورموز كانت داعمة لاكبر صانعي السيارات

تلعب شعارات السيارت دورًا كبيرًا في هذا العالم الملئ بالتصميمات المبهرة والارقام القياسية، حيث تمتلك كل علامة تجارية نخبة من الطرازات القوية والتي لها اصول تاريخية عريقة، إلى جانب التصميمات الحديثة والتي تتوافق مع اللمسات العصرية، نسبة إلى التطور الزمني الذي يشهدة قطاع السيارات.

ولكن يبقى الشعار الاصلي هو احد الرموز الشاهدة على تاريخ تلك الاصدارات، وهو الحارس الصامد الذي يقف على اعتاب اسطول كل شركة، ومع تعدد تلك الشركات واختلاف بلاد المنشأ والقارة أيضا، يتشكل حول كل رمز قصة وحكاية تأخذنا إلى سنوات بعيدة، لنذهب معها سويًا لمعرفة اصل الحكاية وقصة ابرز شعارات السيارت.

 

قصة شعار .. علامات ورموز كانت داعمة لاكبر صانعي السيارات

 

نبدأ مع العملاق الالماني والصانع البافاري العريق BMW والذي اتخذ تلك الاحرف التي تتشكل نحو عدد من الاضلاع بطريقة احترافية وكانها لوحة مروحية الشكل، تمثل المهنة الاولى الخاصة بالعلامة التجارية، وهي صناعة الطائرات حيث تأسست شركة بي ام دابليو في عام 1916 بوالتحديد في السابع من مارس.

ونبقى سويًا داخل القارة الاوروبية ومن داخل اسطول شركة مرسيدس العملاق، صاحبة الاصدارات القوية والتي تحمل شعار لاشهر العلامات التجارية وهو النجمة ثلاثية الاضلاع، والتي ترمز إلى الاقطاب الثلاثة ويرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1926، ولكن تعود اصول تأسيسها إلى العام 1886 عندما إختراع كارل بنز لأول سيارة تعمل بالبنزين.

وننتقل إلى شعار اخر وهو لشركة بنتلي الانجليزية، صاحبة الطرازات الفاخرة مثل بنتايجا الشهيرة، حيث يرجع تاريخ انطلاقها إلى العام 1919، وكانت بدايتها في تصنيع الطائرات الحربية خلال الحرب العالمية الاولى مما جعلها تتخذ شعار الاجنحة رمزًا لها.

بينما تأتي فيراري بشعار رائع وهو الحصان الواثب، والذي كان رمزًا للطيار الايطالي فرانشيسكو باراكا، ولكن بعد وفاته توجهت والدة هذا الطيار إلى مؤسس الشركة اينذو فيراري وتقديم هذا الشعار له، وبالفعل اصبح هذا الرمز احد اشهر العلامات التجارية في عالم تصنيع السيارات.

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