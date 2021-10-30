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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة العشرين توافق على إصلاح نظام الضرائب العالمي

مجموعة العشرين توافق
مجموعة العشرين توافق على إصلاح نظام الضرائب العالمي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، السبت، إن قادة مجموعة العشرين وافقوا على إصلاح نظام الضرائب الدولي.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن جميع قادة مجموعة العشرين أعربوا عن دعمهم للضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات.

ومن المقرر أن يعلن عن نظام الضرائب الجديد رسميا عبر بيان لقادة مجموعة العشرين يوم غد الأحد.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن أكد على أهمية هذه الضرائب الجديدة، مشددا على التزامه بإنهاء أزمة الوباء وتأمين انتعاش اقتصادي عالمي شامل.

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وكانت مجموعة العشرين وافقت في وقت سابق على شروع لإصلاح النظام الضريبي المفروض على الشركات متعددة الجنسيات لوضع حد للملاذات الضريبية.

وينص الإصلاح على ضريبة عالمية "لا تقل عن 15 %" على الشركات للقضاء على الملاذات الضريبية وفرض ضريبة على الشركات حيث تحقق إيراداتها.

ويستهدف الإصلاح الضريبي عمالقة التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول حيث معدل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.

ويشمل الاتفاق محورين أساسيين، أولا إعادة تخصيص أرباح الشركات على أساس أماكن استهلاك المنتجات والخدمات، وثانيا تخصيص الحد الأدنى لضريبة الشركات عند 15%، وذلك للشركات التي تصل أرباحها بحد أدنى لـ750 مليون يورو ما يعادل 866 مليون دولار.

مجموعة العشرين قمة العشرين ‌الضرائب الولايات المتحدة ضرائب

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