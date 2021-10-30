بسبب "تروسيكل"..كشف لغز مقتل رئيس مدينة حوش عيسى وزوجته بمطروح

كشف مصدر أمني أنه بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من تعليق تضمن الإشارة إلى العُثور على جثتي (رئيس مدينة حوش عيسى بالبحيرة وزوجته) مقتولين داخل فيلتهما بمرسى مطروح.



بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مطروح بمقتل المذكوران ، حيث أسفرت جهود الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فنى صيانة دش ) "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها.

حيث توجه لمسكن المجنى عليهما لتسليم وحدة تحكم عن بعد "ريموت" وأنه طلب من المجني عليه مبلغ مالي لمساعدته في شراء "تروسيكل" إلا أنه رفض ، فاختمرت في ذهنه فكرة قتلهما والاستيلاء على ما بحوزتهما من مبالغ مالية لاعتقاده باحتفاظهما بمبالغ مالية كبيرة داخل مسكنهما، وقام بارتكاب الواقعة باستخدام سكين كانت بالمنزل .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.