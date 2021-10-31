أخبار التعليم| طارق شوقي يزف بشرى لتلاميذ رابعة ابتدائي بشأن العلوم والرياضيات.. جامعة حلوان: تطعيم الطلاب عبر 6 أماكن.. وحقيقة تأثر مصر بالعواصف الشمسية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لـ طلاب أولى ثانوي .. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

أعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقى، عن الأوراق المطلوبة لتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

التعليم: امتحانات أولى ثانوي إلكترونية وأسئلتها تقيس الفهم وليس الحفظ

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 سوف تكون امتحانات إلكترونية على التابلت ، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية على طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة وفقا للنظام الجديد الذي اتبعه الوزارة خلال الأعوام الماضية.

رئيس جامعة عين شمس عضوا بالهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اختيار الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عضواً بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

جامعة حلوان: تطعيم الطلاب عبر 6 أماكن.. وحظر الدخول دون تطعيم بعد هذا التاريخ

أعلنت جامعة حلوان استمرار تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وكذلك الأمر للطلاب المستجدين وطلاب الفرق المتكررة؛ انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة حرصا على سلامة منتسبيها.

أمتع الطرق.. وزير التعليم يزف بشرى لتلاميذ رابعة ابتدائي بشأن العلوم والرياضيات

زف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،بشرى سارة لتلاميذ رابعة ابتدائي بشأن مادتي العلوم والرياضيات.

هل تؤثر العواصف الشمسية علينا ... أستاذ فيزياء يجيب

أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تقريرا عن موعد الأرض مع عاصفة جيومغناطيسية قوية ناتجة عن انفجار كتلة توهجية (CME) كبيرة من الشمس.

عبر صفحته الرسمية .. وزير التعليم ينشر QR Code لتصفح كتاب عربي 4 ابتدائي الجديد

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك QR Code يمكن من خلاله لمتابعيه ان يتصفحوا كتاب "اللغة العربية" الجديد المقرر على الصف الرابع الابتدائي هذا العام.

انطلاق مشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في براءات الاختراع

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير البحث العلمى والتكنولوجيا افتتح كل من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة منى يحى، رئيس مكتب براءات الاختراع مؤتمر حول مشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبى لدور براءات الاختراع فى رفع قدرات التوعية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور كل من نواب سفارات إسبانيا والدنمارك وألمانيا بمصر.

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خبرا عاجلا لكل المعلمين وأولياء الأمور والطلب.