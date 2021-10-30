هل تؤثر العواصف الشمسية علينا ... أستاذ فيزياء يجيب

أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تقريرا عن موعد الأرض مع عاصفة جيومغناطيسية قوية ناتجة عن انفجار كتلة توهجية (CME) كبيرة من الشمس.

تشير التقارير إلى أن العاصفة الجيومغناطيسية ستستغرق أكثر من يومين لعبور الفجوة بين الشمس والأرض، وقد تتأثر إشارات GPS الخاصة بالكوكب خلال ساعات نتيجة للعاصفة.

قال الدكتور محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن التوهج الشمسي والعواصف الشمسية كثيرة الحدوث ولا تشكل خطراً كبيراً أو تمثل نهاية العام حسب المزاعم التي يروج لها رواد السوشيال ميديا وأنه توجد مبالغة كبيرة فى تناول الأمر والتهويل فى الموضوع .



وأضاف الدكتور غريب عبر تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن العواصف الشمسية و التوهج الشمسي لا تؤثر على الأرض تأثيرا مباشرا بسبب وجود الغلاف الجوي الذي يحمي الأرض من مثل هذه الأمور وتأثير العواصف الشمسية والتوهج الشمسي يكون على الاتصالات والأقمار الصناعية ومجال التردد الراديوي وتسبب لهم بعض التشويش الطفيف .



وأشار أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن خطورة الانفجارات الشمسية تتمثل بشكل خاص على رواد الفضاء الذين لا يتمتعون بالحماية الكاملة من غلافنا الجوي الواقي، وترفع الجسيمات المشحونة المتدفقة نحو الأرض من خطر امتصاصها للإشعاع الضار، بينما تخاطر أيضا بإلحاق الضرر بالمركبات الفضائية.



واضاف أن المعهد لديه عدد من المراصد العاملة في هذا المجال، منها التلسكوب الشمسي في حلوان، والمرصد المغناطيسي في الفيوم، وكذا المرصد المغناطيسي في أبو سمبل، وجميعها تجري عمليات الرصد على مدار الساعة.

التقط مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا "توهجًا شمسيًا قويا" ينفجر من الشمس، والذي يمكن أن يؤدي على الأرجح إلى اضطرابات في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الأرض.

بالإضافة إلى زيادة قوة الأضواء الشمالية للأرض، وقالت ناسا في بيان أمس الجمعة أن الشمس أطلقت يوم الخميس توهجًا من فئة X1، وهو الأشد حتى الآن.

تسبب التوهج من الفئة X1 في تعتيم مؤقت وقوي عبر الجانب المضاء بنور الشمس من الأرض المتمركزة في أمريكا الجنوبية، وفقًا لمركز التنبؤ بطقس الفضاء الأمريكي (SWPC) الذي يتتبع أحداث الطقس في الفضاء.