سامي قمصان: هناك تحفز ضد موسيماني رغم أن مدربين حققوا بطولة واحدة تتلقى إشادة

تحدث سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفوز برباعية نظيفة على نادي الإسماعيلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.



وقال قمصان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بداية مهمة جدا اداء ونتيجة، عندنا هدف واحد بنشتغل عليه في بطولة مهمة عاوزينها ترجعلنا واستعادة الدوري ".

وتابع "ازاي الناس تنتقد التشكيل من قبل ما تشوف المباراة، الناس الي بتحلل لعيبة سابقة كبار، كل مدير فني عنده رؤية ووجهة نظر وتصور في المباراة".



وأضاف "لعبنا بطريقة اللعب دي قبل كدة في دوري ابطال افريقيا، تشيلسي من افضل فرق العالم بتلعب بنفس الطريقة، دي مش طريقة دفاعية، انت بتلعب على حسب امكانيات اللعيبة والقوام الموجود مينفعش تنتقد طريقة قبل ما تشوفها".



وواصل قمصان "نرى أن هناك تحفز ضد الجهاز الفني وموسيماني تحديدًا رغم ان النتائج مقبولة جدًا، اتمنى الجماهير تبقى عندها ثقة في الجهاز الفني، في مدربين تانيين بتحقق بطولة واحدة في الموسم وبيكون في اشادة كبيرة بيها، مش عارف سبب الهجوم الكبير الي بيحصل رغم تحقيق الألقاب، في حملة غريبة علينا ".



وأختتم مدرب الأهلي تصريحاته "مليون في المية بيوصل لموسيماني الضغط والانتقادات والاشادة برضه، هو نشط على السوشيال ميديا وده ممكن ميكونش حاجة حلوة في مصر لكن عادية برة، الانتقاد بيكون مقبول لكن متوصلش لابعد من كدة".