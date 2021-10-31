لمواليد اليوم 31 أكتوبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.



كشفت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه لا يزال القمر يتنقل في برج الاسد الناري مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب ولا تزال الاجواء ايجابية جدا لكل من مواليد الحمل الأسد القوس.تقدم خبيرة الأبراج عبير فوائد نصيحة اليوم وشخصية اليوم فى علم الأرقام 31 أكتوبر .

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 31 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك تميل للبحث عن التجديد، وتتمتع بذكاء حاد وقوة ملاحظة غريبة.. لديك أيضا رغبة في التميز وفي انتقاد من حولك ولديك طبيعة غير مستقرة.



نصيحة:

هذا الوقت هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

التوقعات الأسبوعية لبرج العقرب

مهنياً: يحمل إليك هذا الاسبوع وضعاً فلكياً متقلّباً يجعلك تمرّ بفترات متراوحة بين الثقة بالنفس والتردّد أو التشاؤم. يكون من الطبيعي التراجع والشعور بالتعب. صعب عليك التخلّص ممّا يزعجك فالمقاومة تخفّ أيضاً، كما قدرتك على المواجهة. إلا أنّ بمجمله الأسبوع يدعو للقلق والحذر إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، قد تكون مستعداً لتحمّل كل المسؤوليات إلا أن الفلك ينصحك بعدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك المهنية والشخصية. تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى .

عاطفيًّا: ان التأثيرات الفلكية السائدة ستكون ايجابية في معظمها ما قد يعني حبا تعيشه مع شخص بعيد عنك او تلتقيه بعيدا عن محيطك الاعتيادي كما الذي يحمل اليك ملذات كثيرة ويعزز ثقتك بالنفس قد ترغب في السفر او تمضية وقت مميّز الى جانب الحبيب. اذا كنت عازبًا قد تلتقي بشخص اجنبي يلفت انتباهك وتجد ضالتك وتعيش تجارب استثنائية تخوضها ومعلومات جديدة تحصل عليها .