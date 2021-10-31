بسبب الأوضاع الجوية.. أنغام تمازح جمهورها بـ تغريدة عبر تويتر

مازحت الفنانة أنغام جمهورها ، بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد ، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”.

وكتبت انغام “ هو الصيف مابيمشيش ولا انا بيتهيألي ؟! ”.

ويذكر ان انفعلت أنغام بسبب انتشار شائعات بسرعة شديدة حول ارتباطها بـ مجدي الهواري، وخرجت عن صمتها كاتبة عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: « للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام ».

وأثار انفعال أنغام الشديد وردها بلهجة قوية، تعجب وتساؤل البعض، خاصة وأنها لم تنفي الخبر مباشرة، لكنها فضلت الرد بطريقة غامضة حتى لا تساهم في نشر هذه الشائعة.

نفى المخرج مجدي الهواري، شائعة زواجه من الفنانة أنغام، حيث تداول مروجو الشائعات هذه الشائعة لاستفزاز الطرفين، موضحًا خلال لقائه في برنامج ذا انسايدر: «أنغام أختي وصاحبتي من زمان ، وإحنا فوق مستوى الشائعات، لأن في صلة كبيرة جدًا بينا، زمالة وصحوبية وأخوة وأنا محب كبير، ولما بكتب أنا بحب أنغام فأنا من جمهورها ودي حاجة مفهومة ومش محتاج نكبر الموضوع، وسخيف أنه يتقال حاجة زي كده».