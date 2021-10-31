أهم الأخبار.. ترشيح محمد الشناوي لجائزة عالمية .. وضبط المتهمين بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الصحة: تسجيل 948 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 390 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 277623 حتى اليوم.

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علي جمعة: تقصير الثوب حاليا يدخل في الشهرة المنهي عنها



تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن لباس النبي وهل تقصير الثوب واجب؟ وكيف كان يأكل النبي وعلى أي هيئة؟ منوها أن تقصير الثوب في الوقت الحالي يكون ثوب شهرة ونهى عنه النبي.

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ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم 2021



أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (ifFHS) قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.

وتواجد حارس مرمى فريق الأهلي المصري محمد الشناوي في قائمة المرشحين للحصول على الجائزة .

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ملكة جمال مصر تمسح مكياجها على الهواء



نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس ، فيديو له من حلقته مع ملكة جمال مصر نادين الجيار ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

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رونالدو ينجح في معادلة دروجبا والسبب توتنهام



استعاد مانشستر يونايتد توازنه بالتغلب على مضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة، مساء أمس السبت، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ضبط المتهمين بالتحرش اللفظي بابنة الفنانة نشوى مصطفى



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل تعرض نجلة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش بمنطقة الهرم في الجيزة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، منشور تم تداوله على الصفحة الشخصية لإحدى المواطنات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض كريمتها حال قيادتها السيارة الخاصة بها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة للتحرش اللفظى من مستقلى إحدى سيارات النقل ولدى تصويرها لهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياء.

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وثائق مسربة تكشف استهداف فيسبوك الأطفال من سن 6 سنوات



كشفت أوراق "فيسبوك" المسربة أن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي يعملون على استهداف الأطفال حتى سن السادسة لتوسيع قاعدة المستهلكين وزيادة أرباح عمالقة التكنولوجيا.

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