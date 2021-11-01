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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

سياحة النواب تناقش خطة واستراتيجية وزارة الطيران للنهوض بالقطاع .. اليوم

محمد منارعنبه ، وزيرالطيران
محمد منارعنبه ، وزيرالطيران المدنى

تستمع لجنة السياحة و الطيران  المدني بمجلس النواب اليوم الاثنين، إلى وزير الطيران المدني، بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني.

و تناقش اللجنة الاقتصادية غدا الثلاثاء بحضور  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي دور التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا.

كما تناقش الأولويات الوطنية من التمويل الإنمائي ودورها في عمليات الإصلاح والتنمية في مصر،
والمبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، و تجربة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي: التحديات والآمال، وأهم ملامح خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة.

و تناقش لجنة الزراعة و الري  طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، وحسن عبدالوهاب، ويونس عبدالرازق، أيمن شكري، رحمو، بشأن عدم توافر الأسمدة وعدم وصولها لمستحقيها من الزراع، وارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية الزراعية ويكبد الزراع بخسائر فادحة في ظل تدنى أسعار الحاصلات الزراعية.

ويأتي ذلك بحضور  الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين  على أحمد على، خالد الحداد، بشأن التأخر في تسليم الزراع لبطاقات الكارت الذكي لصرف مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة، وامتناع الجمعيات الزراعية عن صرفها، ولجوء الزراع لشرائها من السوق السوداء مما يحملهم بأعباء مالية كبيرة.

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس الأحد في بداية الجلسة العامة عدد من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين  حيث أحال :- 

أ .قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2021.


2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.
         (أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)

ب‌. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
(أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي)

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021. 
(وعددها 53 مشروعًا).
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.
6) مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2020 / 2021.
(تحال إلى لجنة الخطة والموازنة).

7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة).

9) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
جـ. مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس: 
1) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مرثا محروس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية).

2) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين.
3) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة إيناس عبد الحليم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية.

4) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة نسرين صلاح عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية).

5) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن أيلولة ملكية واستبدال الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير).
 

لجنة السياحة و الطيران المدني بمجلس النواب وزير الطيران المدني قطاع الطيران المدنى اللجنة الاقتصادية لجنة الزراعة و الري

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