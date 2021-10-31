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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي: ياسمين صبري مش شاطرة في التمثيل وهي عارفة كدة

منة فضالى وياسمين
منة فضالى وياسمين صبرى

كشفت الفنانة منة فضالى عن رأيها فى الفنانة ياسمين صبري على هامش فعاليات مهرجان أوسكار العرب . 

 

وقالت من فضالى :" ياسمين صبرى حلوة وزى القمر ، وهى عارفة إنها مش شاطرة فى التمثيل محتاجة تشتغل على نفسها ومش عيب ".

 

وأضافت منة فضالى :" دى حاجة متزعلش والجمال مش كل حاجة ". 

إطلالة منة فضالى بمهرجان أوسكار العرب 

 

شاركت الفنانة، منه فضالي، جمهورها، أحدث إطلالتها من مهرجان أوسكار العرب، ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت فضالي باستايل مختلف وشعر طويل، وتألقت بفستان سماوي تميز بقصة عصرية وجذابة، وكتبت معلقة من خلال صورتها: "وقعت في حب مظهري الجديد".

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بملابس عصرية.. منة فضالي تخطف الأنظار في تركيا

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من مهرجان أوسكار العرب.. منة فضالي وبسمة وهبة تتألقان

أعمال منة فضالي المُقبلة 

 

وتشارك منة فضالي في فيلم “ميني بار”، وكان صناع وأبطال فريق العمل توقفوا عن تصويره منذ أكثر من عام بعد أن انتهوا من تصوير أكثر من 40% ، من مشاهده الداخلية والخارجية ،ولكنه توقف لعدة أسباب من بينها، تداعيات وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) مما أثر على انخفاض نسبة التشغيل في دور العرض السينمائي فالتي وصلت إلى 50% قبل أن تزيد فى الآونة المنقضية إلى 70% مما ساعد ذلك على التحفيز والرجوع إلى البلاتو من جديد .

 

فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ، ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالى ، راندا البحيرى ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، مارى وجيه ، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم ، بسام كارم ، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل ، ياسر على ماهر ، الفنان الراحل فايق عزب.

فيلم روحي لك 

 

نشرت الفنانة منة فضالى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى تكشف فيه عن كواليس تصوير فيلمها الجديد «روحى لك». 

 

وقالت منة فضالى : يوم جديد من تصوير فيلم "روحى لك". 

 

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وظهرت منة فضالي بإطلالة جريئة من عطلتها الصيفية مما نالت الصور إعجاب متابعيها.

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