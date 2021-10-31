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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عروستي يتصدر.. تعرف علي إيرادات 8 أفلام في يوم

ايرادات الافلام
ايرادات الافلام

تشهد دور العرض السينمائي فى الفترة الحالية، منافسة شديدة على الإيرادات بين 9 أفلام، هي “العارف وموسى والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس ومش أنا و200 جنيه وماكو و30 مارس وعروستى” وهو ما يعكس حالة من الانتعاشة الفنية.

 

وحققت هذه الأفلام إيرادات متواضعة أمس وبلغ إجمالي الإيرادات 330075 ألف جنيها حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

 

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد رفع فيلم “30 مارس” .

 

عروستي

وتصدر فيلم “عروستى” شباك التذاكر حيث حقق الفيلم ايرادات بلغت قيمتة 128039 جنيها.

 

فيلم “عروستى” من بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين.

الإنس والنمس

استطاع فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى أن ينتزع المركز الثانى.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات أمس حيث بلغت إيراداته 73772 جنيها.

العارف

وجاء فى المركز الثالث فيلم “العارف.. عودة موسى” وحقق الإيرادات التى بلغت قيمتها 49707 جنيها.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة،  مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

ماكو

يحتل فيلم “ماكو” المركز ال الرابع وحقق ايرادات بلغت قيمتها 29341 جنيها.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بسمة وناهد السباعى ونيقولا معوض.
 

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها 28502 جنيها يحتل بذلك المركز الخامس.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

موسى

جاء فى المركز السادس فيلم “موسى” حيث حقق إيرادات امس بلغت قيمتها 7837 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

200 جنيه

حقق فيلم "200 جنيه" في أول يوم عرض إيرادات جيدة ليحتل بها المركز السابع وبلغت ايراداته 6595 جنيها.

وفيلم 200 جنيه يقوم ببطولته كل من ليلى علوي وأحمد السقا وإسعاد يونس وهاني رمزى وغادة عادل وخالد الصاوي وأحمد آدم وتأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

مش أنا

وتذيل قائمة الافلام المعروضة فيلم “مش أنا” بإيرادات بلغت قيمتها 6282 جنيها.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له

خالد الصاوي جميلة عوض صلاح عبد الله دور العرض السينمائي ايرادات الافلام الانس والنمس العارف مش انا فيلم 200 جنية عروستى

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