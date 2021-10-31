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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض الطماطم والكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

صدى البلد

يعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الأحد الموافق 31 –10 – 2021، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضروات اليوم

ووصل سعر الطماطم، إلى 4 جنيهات للكيلو بدلا من 4.5 جنيه، والبطاطس إلى 7.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 3.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات للكيلو بدلا من 5.5 جنيهات، والجزر بدون عروش 5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 7 جنيهات للكيلو كأعلى سعر

أسعار الخضروات اليوم

 

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 4 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيه، والألوان بـ18 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيهات.

 

أسعار الخضروات اليوم


سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5.5جنيه، والبلدي 4 جنيهات، أما أسعار البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم بـ 22 جنيها، واللفت بـ2 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 10 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم الأحد

وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 7 جنيه، واليوسفي إلى 9 جنيه، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب الكرمسن إلى 21 جنيها، والعنب الرومي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر بلح سلمى إلى 20 جنيها للكيلو، والبلح البارحي إلى 25 جنيها.

كما وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 13 جنيها، والجوافة إلى 7 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 7 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات، وتراوحت أسعار المانجو بين 12 و40 جنيها للأنواع المختلفة.

وسجل البطيخ من وزن 6:8 كيلو 32 جنيها كأعلى سعر للثمرة الواحدة، ومن وزن 4:6 بـ21 جنيها للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى الخشابي وصلت إلى 20 جنيها للكيلو، وكمثرى الثلاجة بـ25 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو، والكيوي إلى 26 جنيها للكيلو.

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