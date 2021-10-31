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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. البوتكس والفيلر سر جمال نادين نجيم.. وهكذا احتفل نجوم مصر والوطن العربي بـ الهالوين

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
 

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

 

عادت الإصابات والحالات المرضية مرة أخرى إلى الانتشار بين الفنانين والمشاهير،وأصبح مستشفى النجوم مليئا بأسماء جديدة .

وتضم القائمة أسماء شهيرة من الفنانين بين إصابات بفيروس كورونا، وحالات مرضية خاصة نعرض تفاصيلها في السطور التالية

تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى

 

كشف أدمن الصفحة الرسمية لـ الإعلامية أسماء مصطفى عن تطورات حالتها الصحية بعد نقلها إلى المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

وكتبت الصفحة الرسمية للإعلامية أسماء مصطفى :"أسماء لا تزال فى المستشفى فى وضع حرج وحالة غير مستقرة.. فضلا الدعاء ". 

منتهي الهلع.. شاهد | كيف احتفل نجوم الفن بـ الهالوين

 

حرص عدد من نجوم الوطن العربى، على الاحتفال بـ الهالوين من خلال مشاركة متابعيهم احتفالهم عبر حساباتهم المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعى، ومن أبرز هؤلاء الفنانيين مايا دياب، محمد ثروت، إنجى المقدم. 

مايا دياب 

 

لجأت الفنانة اللبنانية مايا دياب لحيلة غريبة ومختلفة، حيث قررت إخافة مساعديها، المسؤولين عن تجميلها أو اختيار أزيائها وتصفيف شعرها، لتقرر الاختباء خلف الجدران، مرتدية البورنص، وويج صناعي، مع ماسك يخفي ملامحها، وتبدأ بالصراخ في وجوههم . 

 

وسط حضور جماهيري كبير.. عمرو دياب يتألق في حفل إكسبو دبي 2020

 

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا كبيرا ضمن فاعليات معرض إكسبو دبي 2020 وذلك بالتزامن مع احتفال الجناح المصري في المعرض باليوم الوطني المصري الموافق ٣٠ أكتوبر.

وقبل الحفل بساعات، احتشد جمهور الهضبة في المسرح ليسجل حضورا كبيرا وغير مسبوق لفنان عربي في الحفلات التي أقيمت منذ انطلاق المعرض.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد "عيشني" والتي صدر منها حتى الآن أغنيات "رايقة" و"انت الحظ" و"ببتدي م الزيرو" وغيرها من الأغنيات التي طرحها هذا الصيف.

البوتكس والفيلر.. نادين نجيم تكشف سر جمالها.. فيديو

 

كشفت الفنانة نادين نجيم عن سر جمالها من خلال إحدى الفعاليات التى شاركت فيها أمس بمصر.

 

وقالت نادين نجيم :" اللى بيقلكن بنشرب مايه وبلعب رياضة لا، بنعمل بوتكس وفيلر واتشجعوا واعملوا وظبطوا حلكم

وحرصت الفنانة نادين نسيب نجيم، علي مشاركة متابعيها صور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وناعمة.


واختارت نادين نسيب نجيم الظهور، فستان تايجر ونسقت معه بتوب أوف شولدر باللون الأسود بأكمام طويلة بتصميم مميز من منطقة الصدر، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وساحرة.


وتركت نادين نسيب نجيم، خصلات شعرها منسدلا على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة وساحرة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

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أخبار الفن.. البوتكس والفيلر سر جمال نادين نجيم.. وهكذا احتفل نجوم مصر والوطن العربي بـ الهالوين

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