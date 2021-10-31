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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لتهنئته بمنصبه..

وكيل الأزهر يستقبل السفير المصري الجديد لدى سريلانكا والمالديف

وكيل الأزهر يستقبل
وكيل الأزهر يستقبل السفير المصري الجديد لدى سيرلانكا

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، السفير ماجد نافع، نائب مساعد وزير الخارجية للوكالات الدولية المتخصصة، والسفير المصري الجديد لدى دولتي "سيرلانكا والمالديف".

في بداية اللقاء هنأ وكيل الأزهر، السفير ماجد نافع، على توليه منصب سفير مصر لدى دولتي "سيرلانكا والمالديف"، مؤكدا استعداد الأزهر لتعزيز سبل التعاون مع الدولتين في تدريب الأئمة والدعاة من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتدريبهم على أساليب تفنيد الفكر المتطرف ومواجهته على المستوى الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن الأزهر يرحب بطلاب العلم من خلال المنِح الدراسية التي يقدمها للطلاب الوافدين للالتحاق بجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.

من جانبه أشاد السفير ماجد نافع بجهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د أحمد الطيب، في نشر الوسطية والاعتدال، وتقديم الصورة الصحيحة عن جوهر وسماحة رسالة الإسلام إلى العالم، من خلال جولاته الخارجية وخطاباته التي ينصت لها الجميع ويصل صداها إلى العالم كله، مؤكدا أن الأزهر حائط صد منيع للأفكار المتطرفة والمتشددة.

وكيل الأزهر السفير المصري الجديد سيرلانكا المالديف تدريب الأئمة

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