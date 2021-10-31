القبض على 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في بني سويف

تمكنت وحدة مباحث الواسطي شمال بني سويف بإشراف اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب على الآثار بمنطقة ميدوم .

كانت معلومات قد وردت للرائد محمد محروس، رئيس مباحث الواسطي وقوة أمن منطقة آثار هرم ميدوم تفيد قيام تشكيل عصابي يقوم بالتنقيب علي الآثار بمنطقة جبلية بمنطقة الآثار .

علي الفور بعد تقنين الإجراءات وباستئذان نيابة الواسطي وبالتنسيق مع اللواء خالد مصطفي مدير عام الإدارة للأمن وهاني أبو القاسم مدير أمن آثار بني سويف والدكتور عمر زكي مدير عام آثار بني سويف تحركت قوة من مركز شرطة الواسطي برئاسة ملازم أول سيف سمير يرافقه محمود سلامة مفتش منطقة وأحمد عزت ومصطفى محمد مسئولا أمن وتفتيش المنطقة، وتمكنوا من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم معدات الحفر .

وبمناقشة المتهمين أقروا بالواقعة وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى نيابة الواسطي لتباشر التحقيق .