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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يستقبل بطل العالم في رفع الأثقال من ذوي الهمم

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، الطالب محمد عبد الحميد بريك، بالفرقة الثالثة قسم علم الاجتماع بكلية الآداب، من ذوي الهمم، ولاعب منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين، لتهنئته بفوزه، حيث سجل رقماً عالمياً جديداً وفاز بالمركز الأول على العالم للشباب خلال مشاركته مع منتخب مصر فى بطولة العالم للمكفوفين 2021 والتي أقيمت فعالياتها في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري بدولة جورجيا بمشاركة العديد من المنتخبات العالمية للمكفوفين. 

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان عامر، عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وقرر الدكتور منصور حسن، إعفاء الطالب محمد بريك من المصروفات الدراسية وتوفير جهاز لاب توب مخصص لذوي الهمم لتمكينه من الدراسة بسهولة، كنوع من التكريم الرمزي لتفوقه الرياضي ولتشجيع غيره من الطلاب علي التفوق والتميز دراسياً ورياضيا وثقافياً.

وأعرب رئيس الجامعة، عن فخره الشديد بهذا الانتصار المشرف للبطل وذلك للعام الثاني علي التوالي بتتويجه بطلا بالمركز الأول على العالم للشباب والمركز الثاني على العالم للكبار في رفعة الرجلين Squat ٢٢٥ كجم، وفي رفعة البنش برس Bensh press ١٤٥ كجم، وفي رفعة السحب Deadlift ٢٦٠ كجم، بمجموع ٦٣٠ كجم، وقد توج بريك بالفوز بأربع ميداليات منها 2 ذهبية في فئة الشباب وزن ١٠٠ كجم، و٢ فضة في عموم كبار.

وأشاد رئيس الجامعة بالقدرات المميزة التي يمتلكها أبناء الجامعة من ذوي الهمم والمراكز المتقدمة التي يحققونها على مختلف الأصعدة المحلية والدولية، ما يعد تتويجاً للجهود التي تبذلها الجامعة من أجل هؤلاء الطلاب.

وعبر الطالب عن سعادته بتكريم الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وأول من قام بتكريمه عقب وصوله إلى مصر، مؤكداً دور الجامعة فى دعم أبنائها الطلاب فى جميع الأنشطة الطلابية. 

 

 

 

 

بني سويف رفع الاثقال جامعة بنى سويف منتخب مصر بطولة العالم جورجيا أعضاء هيئة التدريس

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