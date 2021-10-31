النيابة العامة تباشر التحقيقات في إعياء 47 سائحا بالغردقة

تباشر النيابة العامة التحقيقات في إعياء 47 سائحا بفندق في الغردقة.

تلقت النيابة العامة بلاغا يوم الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري بإعياء أربعة عشر نزیلا من دولة إستونيا مقيمين بفندق بالغردقة عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة لإجراء معاينة بمقر الفندق وفي صحبتها لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية، ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة حيث سحبت عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن الأطعمة ومصادر المياه المختلفة لفحصها وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة تحليلها، وتبين للنيابة العامة أثناء المعاينة إعياء تسعة وعشرين آخرين من دولة روسيا، وأربعة من دولة التشيك و توجههم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتوصلت النيابة العامة من سؤال الأطباء والمصابين إلى إعيائهم عقب تناولهم وجبات بالفندق ومنهم من تماثل للشفاء، وآخرون مازالوا تحت الملاحظة العلاجية، وكلفت النيابة العامة لجنة الطب الوقائي بأخذ عينات من المصابين لفحصها وتحليلها، وسألت بعض نزلاء الفندق من تناولوا ذات الوجبات ولم يصبهم أي إعياء.

واستجوبت النيابة العامة مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسئول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة به فيما نسب إليهم من اتهامات فأنكروا، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحجزهم، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة.

ورد للنيابة العامة قرارا إداريا أصدره قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة بتاريخ اليوم بغلق الفندق محل الواقعة لوجود خطورة على الصحة العامة وتعريض حياة النزلاء للخطر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة ثلاثة شهور لما بدر منه من مخالفات، وجار استكمال التحقيقات.