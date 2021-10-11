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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| إخلاء سبيل حمو بيكا.. زيادة جديدة في أعداد كورونا.. وقرار عاجل من النائب العام في أزمة لقاحات الترعة

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا وتحريات مكثفة لحل لغز حادث كوبري الساحل ،  وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :  

 

الصحة : تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و37 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 263557 حتى اليوم.

 

النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين في واقعة إلقاء لقاحات كورونا بمصرف

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين في واقعة فقد وإلقاء لقاحات للفيروس كوفيد 19 ببني مزار. تلقت النيابة العامة كتابًا صباح يوم الخميس 7 أكتوبر الجاري من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

 

هل سقط ميكروباص في النيل.. تحريات مكثفة لحل لغز حادث كوبري الساحل

تباشر الاجهزة الامنية بالجيزة التحريات اللازمة للوقوف على كافة ملابسات وتفاصيل حادث سقوط ميكروباص من اعلى كوبري الساحل والكشف عن حقيقة الواقعة. وناقشت فرق البحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث عدد من شهود العيان ومن بينهم خفيرين بحديقة بجوار كوبري الساحل اللذان افادا بعدم رؤيتهما

 

إخلاء سبيل حمو بيكا بكفالة 5 آلاف جنيه

قررت نيابة العامرية أول، غرب الإسكندرية، إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا والحرس الخاص به بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه..

 

محام يتعدى على زميله بمطواة داخل المحكمة ويصيبه بـ 20 غرزة.. تفاصيل مثيرة

قرر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم اليوم فتح باب التحقيق في واقعة اعتداء محامي علي زميله باستخدام سلاح أبيض مطواه وإصابته ب20 غرزه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة

بعد إجراء عملية جراحية.. شهيرة توجه رسالة مؤثرة إلى إيمان الحصرى

نشرت الفنانة شهيرة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، وجهت من خلاله رسالة الى الاعلامية إيمان الحصرى بعد اجراء عملية جراحية ناجحة فى المانيا...

 

عمرو دياب يتصدر ترند تويتر فى عيد ميلاده.. شاهد

حرص عدد كبير من جمهور الفنان عمرو دياب على تهنئته بعيد ميلاده ، ودشن محبى الفنان عمرو دياب هاشتاج “عمرو دياب " عبر موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ". وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : ويذكر ان روج النجم عمرو دياب، لأغنيته الجديدة "أنت الحظ" ضمن ألبومه

 

بقيادة بنزيما.. فرنسا تتوج بـ دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا

نجح المنتخب الفرنسي في التتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز على نظيره الإسباني، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية

 

رئيس حكومة إسرائيل: قيام دولة فلسطينية سيكون خطأ فادحاً

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قوله إن "إقامة دولة فلسطينية ستكون خطأ فادحاً".

 

الجزائر لم تعد مستعمرة.. تبون: عودة سفيرنا إلى فرنسا مشروطة بـ"الاحترام"

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إن عودة السفير الجزائري إلى العاصمة الفرنسية باريس مشروطة بأن يحترم الجانب الفرنسي الجزائر احتراماً كاملاً وتاماً.

 

 

حدث ليلا الساحل الصحة فيروس كورونا إلقاء لقاحات كورونا ميكروباص حمو بيكا ايمان الحصري دوري الأمم الأوروبية إسرائيل الجزائر

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