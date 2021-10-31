كلية الآداب جامعة حلوان تقدم دورات في التمثيل

تقدم كلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة و الدكتورة مها حسنى عميد الكلية مجموعة من الدورات والورش الفنية المتخصصة التي يقدمها قسم المسرح بالكلية.

وأشارت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب إلى أن الدورات متخصصة في مجال علوم المسرح لتنمية قدرات الطلاب والمتخصصين في هذا المجال المتميز والابداعي.

وتتضمن الدورات التدريبية ورشة حرفية تمثيل، وورشة تعبير حركي وورشة تمثيل صامت وورشة تمثيل صامت ورشة إلقاء ورشة ارتجال .

وتعقد الورش التدريبية تحت إشراف قسم المسرح بكلية الآداب اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، على أن تعقد الورشة ثلاث ساعات من الساعة 10 ص الى الساعة 1 ظهر بواقع يومين أسبوعيا أيام الاثنين و الاربعاء، وتستهدف الدورة التدريبية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين من داخل جامعة حلوان.

وتبلغ قيمة الدورات التدريبية 400 جنيه ويتم التسجيل من خلال مركز اللغات والاغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان.

جدير بالذكر انه قد أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن مواعيد استلام ملفات الطلاب الجدد بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميدة الكلية.

وصرح مسؤول الشئون بكلية الآداب بأنه تقرر بدء تسليم إستلام ملفات الفرقة الاولى 2021-2022 بداية من غدا الاثنين 1 نوفمبر وحتى يوم 11 نوفمبر 2021.

واضاف انه قد تم تقديم ملفات الفرقة الاولى 2021-2022 يدوياً من خلال مكاتب شئون الطلاب بمقر الكلية وعلى الطلاب معرفة أيام حضورهم إلى الكلية، وان الكلية قامت بتخصيص أيام لطلاب كل قسم من أقسام الكلية وذلك منع التزاحم والتكدس أمام مكاتب وشبابيك شئون الطلاب بالكلية.