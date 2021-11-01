تصرّف عنيف من مديرة مدرسة بأسيوط كشفه بث مباشر .. فيديو جراف

أحالت مديرية التربية والتعليم بأسيوط مديرة مدرسة إعدادي إلى الشئون القانونية بسبب بث فيديو لايف على صفحة المدرسة أثناء تعنيفها إحدى الطالبات بسبب موبايل.

وقال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إنه تم إحالة مديرة المدرسة للتحقيق على خلفية مخالفتها لائحة الانضباط المدرسي وتعنيف الطالبات بالمدرسة.

تفاصيل الفيديو

وكانت مدرسة عصمت عفيفي الإعدادية بأسيوط نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لمديرة المدرسة وهي تبحث عن موبايل داخل أحد الفصول بحوزة إحدى الطالبات، وقامت بعمل بث مباشر لها وهي تعاقب الطالبة مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: