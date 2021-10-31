مصطفى عبدالخالق: خطة قومية لإعلان سوهاج محافظة خالية من الأمية

قال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إنه بدءا من الغد لن يسمح بدخول أي طالب إلى جامعة سوهاج إلا بعد تلقيه التطعيم.

وتابع مصطفى عبد الخالق خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "حصلنا على 30 ألف جرعة من لقاح كورونا ووفرنا 5 نقاط لتطعيم طلاب سوهاج".

وأوضح مصطفى عبد الخالق: "جامعة سوهاج تنظم قوافل تنموية شاملة لخدمة الأهالي، مضيفا: "وضعنا خطة قومية لإعلان سوهاج محافظة خالية من الأمية".

وفيما يتعلق بالطالب الكفيف عرابي نعمان، الذى نجح في حصد المركز الاول لـ 3 سنوات متتالية بكلية الآداب، أكد مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة ستقدم كامل الدعم المادي والمعنوي للشاب المتفوق عربي محمد، مؤكدا إعفائه من جميع المصروفات الدراسية، ومصروفات المدينة الجامعية والكتب: لازم نحقق له حلمه.