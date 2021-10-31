رئيس جامعة سوهاج يتعهد بتحقيق حلم طالب متفوق من ذوي الهمم|فيديو

قال الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة ستوجه كل الدعم للشاب المتفوق من ذوي الاحتياجات الخاصة عربي محمد نعمان الحاصل على المركز الأول بقسم صحافة سوهاج خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف مصطفي عبدالخالق خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،: "سأتابع بنفسي الطالب عربي كي أحقق له حلمه بأن يكون معيدا بالجامعة، وأتمنى أن يحافظ على تفوقه.

وأردف رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة ستقدم كامل الدعم المادي والمعنوي للشاب المتفوق عربي محمد، مؤكدا إعفائه من جميع المصروفات الدراسية، ومصروفات المدينة الجامعية والكتب: لازم نحقق له حلمه.

وأوضح مصطفى عبد الخالق: "جامعة سوهاج تنظم قوافل تنموية شاملة لخدمة الأهالي، مضيفا: "وضعنا خطة قومية لإعلان سوهاج محافظة خالية من الأمية".

