إيهاب توفيق ونادين نجيم يخطفان الأنظار في حفل الموضة والأزياء.. صور

شارك الفنان إيهاب توفيق جمهوره ومتابعيه بصور جديدة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"…



وظهر إيهاب توفيق بصحبة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيب خلال حضورهم فعاليات حفل سوشياليستا المهتم بالموضة والأزياء بأحد فنادق القاهرة وعلق قائلا "مع الجميلة".



طرح المطرب إيهاب توفيق أغنيته الجديدة بعنوان "طلقة" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق.

زحمة الأيام

وفي سياق آخر، طرح إيهاب توفيق مؤخراً أغنية "زحمة الأيام"، بمشاركة حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس، وهي من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.