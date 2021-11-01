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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة منذ 3 آلاف عام.. المشرف على مشروع إحياء الكباش يكشف عن حدث تاريخي ستشهده الاقصر قريبا

صدى البلد

قال مصطفى الصغير المشرف على مشروع إحياء الكباش، إنه بالأمس قام رئيس الوزراء بزيارة موقع الحفائر الخاص بطريق المواكب الكبري “الكباش”، كما استعرض رئيس الوزراء أجزاء من تمثال الملك نختنبو الاول في منطقة الحفائر.

 

وأًضاف "مصطفى الصغير"  خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن التماثيل تم اكتشافها خلال الأيام الاخيرة، متابعا: أحد التماثيل التي استعرضها رئيس الوزراء تم اكتشافها بالامس، منوها بأن التماثيل المكتشفة تسمى بـ تماثيل أبو الهول.

 

وأوضح أن هناك تماثيل تم اكتشافها بالقرب من معبد الكرنك، وهي عبارة عن تماثيل تجمع مابين جسم أسد ورأس كبش، أو جسم كبش كامل، مشددا على أن الوزارة تقوم بترميم التماثيل على الفور.


وأشار إلى أن احتفالية طريق الكباش تشهد ربط طريق معبد الكرنك بمعبد الأقصر، لأول مرة منذ 3 آلاف عام، مشددا على أن هذا الربط سيجعل من الأقصر أكبر متحف مفتوح في العالم.

إحياء الكباش رئيس الوزراء الملك نختنبو الاول مشروع إحياء الكباش معبد الكرنك معبد الأقصر اخبار التوك شو

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