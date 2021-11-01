موسيماني يستقر على حارس الأهلي أمام الزمالك فى القمة.. تفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تحديد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، حارس الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

وقال سيف زاهر، في تصريحات عبر برنامجه «ملعب أون تايم» المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1»، أن موسيماني لا يريد الدفع بالحارس محمد الشناوي أمام الزمالك خاصة أنه عائد من الإصابة.

وأضاف: «موسيماني يريد استمرار الحارس علي لطفي في حراسة مرمى الأهلي بعد قيادته الفريق في المواجهتين السابقتين بالدوري».

وتابع: «قرار موسيماني الأخير سيكون يوم الأربعاء قبل المباراة بـ48 ساعة، من أجل التأكد من جاهزية الشناوي للمشاركة في مباراة القمة.. وموسيماني لن يدفع بالشناوي إلا وهو متأكد أنه جاهز بنسبة 100%».

ويستضيف نادي الزمالك، غريمه الأهلي على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.