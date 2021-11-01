وزير الزراعة: خطة متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعمل على خطة متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من القمح والذرة.

وأضاف القصير خلال الورشة الختامية للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، إن الخطة تتكون من محورين أساسيين المحور الأول محور التوسع الرأسي الكس يشمل زيادة الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة مثل المليون ونصف فدان، مشروع غرب المنيا، المشروعات الزراعية في سيناء.

والمحور الثاني محور أفقي والمثل في زيادة الإنتاجية الأصناف الحالية والعمل علي استنباط أصناف جديدة تتميز بالإنتاجية المرتفعة، كما تعمل الوزارة على زيادة نسبة توزيع التقاوي المعتمدة إلى الفلاحين و تقليل الاعتماد على التقاوى المخزنة لدى الفلاحين.

وأشار القصير إلى أن متوسط الإنتاجية هذا العام ١٠أرداب في الفدان، مشيراً إلى إمكانية تحقيق ال٣٠ وقد حدث سابقآ.