السيطرة على حريق بمخبز سياحي في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي، على حريق شب، اليوم الاثنين، في مخبز بلدي خاص "سياحي" نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز صغيرة "بومبة" بقرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق في مخبز بلدي خاص "سياحي" نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز صغيرة "بومبة" بقرية النويرة بدائرة مركز شرطة إهناسيا.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون وقوع خسائر فى الأرواح، وتبين نشوب الحريق في مخبز يمتلكه "عبد الله رمضان عبد الناصر" بمنزل "محمد جابر شاكر".

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، حيث أفاد صاحب المخبز بإن الحريق نتيجة ماس كهربائي، وطلب مدير النيابة تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.