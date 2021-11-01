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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول إيراني يرجح تعرض بلده لهجوم إلكتروني جديد يستهدف نظام النقل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توقع مسؤول إيراني، اليوم الإثنين، أن يتعرض نظام النقل والسكك الحديدية في بلده، لهجوم إلكتروني على غرار الهجوم الذي استهدف المنظومة الإلكترونية لمحطات الوقود في إيران، والذي أدى إلى توقف المحطات الإيرانية.

وقال نائب الشؤون البرلمانية في منظمة الدفاع السلبي الإيراني، محمد رضا كائيني، في تصريحات نقلتها شبكة "إرم نيوز"، إن ”هجومًا مماثلًا للذي استهدف نظام الوقود، يمكن أن ينفذ على نظام النقل والسكك الحديدية“.

وأضاف رضا كائيني: ”يجب أن نكون مستعدين لهذه الهجمات“.

وكان أمين مجلس الفضاء الإلكتروني الإيراني، أبو الحسن فيروز آبادي، أمس الأحد، إنه ”حتى لو تم إطلاق شبكة المعلومات الوطنية، ستستمر الهجمات الإلكترونية، لأنها ليست منفصلة عن الإنترنت“.

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وفي يوليو  الماضي، توقفت المنظومة الإلكترونية للسكك الحديدية الإيرانية، بسبب هجوم إلكتروني، الأمر الذي تسبب بتأخير رحلات لقطارات أو إلغاء رحلاتها.

ويوم الثلاثاء الماضي، تعرضت إيران لهجوم إلكتروني، أدى إلى تعطيل إمدادات الوقود في جميع أنحاء البلاد.

ووفق تقارير وتصريحات لمسؤولين إيرانيين، أدى الهجوم إلى توقف قرابة 4300 في عموم البلاد.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، الجنرال غلام رضا جلالي، في وقت متأخر من مساء السبت الماضي، إن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف المنظومة الإلكترونية لمحطات الوقود في البلاد، تقف وراءه الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال الجنرال جلالي، إن ”الهجمات الإلكترونية على أنظمة الوقود، هي من عمل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني“.

ايران السكك الحديدية الولايات المتحدة محطات الوقود هجوم الكتروني حسن الهجمات الإلكترونية

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