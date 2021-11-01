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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي فرج يحافظ على صدارته للتصنيف العالمي للاعبي الإسكواش

على فرج
على فرج

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف الجديد للاعبين للشهر الجديد عبر الموقع الرسمي للرابطة PSA.

 ونجح علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب التصنيف العالمي للشهر الـ23 على التوالي أي ما يقارب عامين.

واحتل "فرج" بذلك المرتبة الثالثة في قائمة أكثر اللاعبين المصريين تصدرا لجدول تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين بعد محمد الشوربجي صاحب المركز الأول برصيد 50 شهر وعمر شبانة برصيد 33 شهر متتاليًا. 

وحافظ محمد الشوربجي على وصافة جدول التصنيف وطارق مؤمن في المركز الرابع، فيما قفز مصطفى عسل 4 مراكز ليحتل المركز السادس عالميًا، يليه كلًا من فارس دسوقي في المرتبة السابعة .

و تراجع مروان الشوربجي 3 مراكز ليصبح في الترتيب الثامن، وهو ما تكرر مع كريم عبد الجواد الذي تراجع 4 مراكز ليحتل المركز العاشر عالميًا. فيما تواجد مازن هشام في المرتبة الحادية عشر بعد تقدمه مركزين عن تصنيف الشهر الماضي، وحافظ محمد أبو الغار على تصنيفه في المرتبة الرابعة عشر.

 وارتقى يوسف سليمان 3 مراكز ليصبح في المركز السادس عشر فيما تراجع يوسف إبراهيم مركزًا ليحتل المركز الثامن عشر.


 

رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش علي فرج التصنيف العالمى محمد الشوربجي مصطفى عسل

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