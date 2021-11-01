جونسون : الساعة تقول للبشر تحركوا وإلا سيكون الوقت متأخرا .. فيديو

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من زوال مدن كاملة من على خريطة العالم ، في حالة عدم الوصول لحل في أزمة تغير المناخ ، قائلا : " وداعا لمدن بأكملها إن لم نبذل قصارى جهدنا " .

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال كلمته الافتتاحية لقمة تغير المناخ : " الساعة تدق قائلة للجنس البشري تحركوا وإلا سيكون الوقت متأخرا للغاية " .

وأكد "جونسون " ، أن العالم يمتلك التكنولوجيا التي تمكنه من علاج هذا التغير المناخي ولكن لا يمكن التغلب عليه دفعة واحدة .

ووصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن مشاركة الرئيس السيسي في قمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار مفاوضات تغير المناخ.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس سيركز، خلال أعمال القمة، على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام، والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلا عن تأكيد ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك تأكيد تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم.