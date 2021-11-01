كلية الآداب جامعة حلوان تعلن عن الأوراق المطلوبة لاستلام ملفات الطلاب الجدد

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن مواعيد استلام ملفات الطلاب الجدد بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميدة الكلية.

وصرح مسؤول الشئون بكلية الآداب بأنه تقرر بدء تسليم إستلام ملفات الفرقة الاولى 2021-2022 بداية من غدا الاثنين 1 نوفمبر وحتى يوم 11 نوفمبر 2021.

وأوضح الاوراق المطلوبة لاستلام الملف بكلية الآداب جامعة حلوان وهى كالتالي:

شهادة الثانوية العامة + 4 صور

شهادة الميلاد + 4 صور

إيصال دفع الرسوم الدراسيه + صوره منه

إستمارة الكشف الطبي

إستمارة تحليل الكورونا

ملف بلاستيك لحفظ الاوراق

إستمارة طلب الالتحاق

صوره البطاقه الشخصيه

إستمارة 2 جند لكل الذكور مرفق بها صوره من الثانويه العامه

ست صور شخصيه مكتوب عليها الاسم والرقم القومي

إستمارة 6 جند للذكور مواليد 2003 وما قبلها استماره 7 جند مختومه من القسم والمديريه التابع لها الطالب



أما عن الخطوات الواجب إتباعها من الطالب لتسليم الملف:

1/ التوجه الى واحد في الدعم الفني بجوار خزينه الكليه من مراجعه بطاقه الترشيح.

2/ تجميع أصل الثانويه العامه - شهاده الميلاد - صورة إيصال دفع رسوم دراسيه - صوره البطاقه الشخصيه في دبوس واحد.

3- تدبيس طلب الالتحاق مع صورة من بتوع الترشح.

4- إحضار احضار استماره اشتراك المترو لختمه مع ملء البيانات بالكامل تثبيت صورتين على الاستماره بالوجه والظهر.

5- التعامل مع طلاب الاناث من الساعه التاسعه صباحا حتى الساعه الحاديه عشر صباحا.

6-التعامل مع الطلاب الذكور من الساعه 11 صباحا وحتى الساعه الواحده ظهرا احساس.