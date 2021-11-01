كلية الآداب جامعة حلوان تعلن عن الأوراق المطلوبة لاستلام ملفات الطلاب الجدد

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن مواعيد استلام ملفات الطلاب الجدد بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميدة الكلية.
وصرح مسؤول الشئون بكلية الآداب بأنه تقرر بدء تسليم إستلام ملفات الفرقة الاولى 2021-2022 بداية من غدا الاثنين 1 نوفمبر وحتى يوم 11 نوفمبر 2021.
وأوضح الاوراق المطلوبة لاستلام الملف بكلية الآداب جامعة حلوان وهى كالتالي:
- شهادة الثانوية العامة + 4 صور
- شهادة الميلاد + 4 صور
- إيصال دفع الرسوم الدراسيه + صوره منه
- إستمارة الكشف الطبي
- إستمارة تحليل الكورونا
- ملف بلاستيك لحفظ الاوراق
- إستمارة طلب الالتحاق
- صوره البطاقه الشخصيه
- إستمارة 2 جند لكل الذكور مرفق بها صوره من الثانويه العامه
- ست صور شخصيه مكتوب عليها الاسم والرقم القومي
- إستمارة 6 جند للذكور مواليد 2003 وما قبلها استماره 7 جند مختومه من القسم والمديريه التابع لها الطالب
أما عن الخطوات الواجب إتباعها من الطالب لتسليم الملف:
1/ التوجه الى واحد في الدعم الفني بجوار خزينه الكليه من مراجعه بطاقه الترشيح.
2/ تجميع أصل الثانويه العامه - شهاده الميلاد - صورة إيصال دفع رسوم دراسيه - صوره البطاقه الشخصيه في دبوس واحد.
3- تدبيس طلب الالتحاق مع صورة من بتوع الترشح.
4- إحضار احضار استماره اشتراك المترو لختمه مع ملء البيانات بالكامل تثبيت صورتين على الاستماره بالوجه والظهر.
5- التعامل مع طلاب الاناث من الساعه التاسعه صباحا حتى الساعه الحاديه عشر صباحا.
6-التعامل مع الطلاب الذكور من الساعه 11 صباحا وحتى الساعه الواحده ظهرا احساس.