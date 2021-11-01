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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الآداب جامعة حلوان تعلن عن الأوراق المطلوبة لاستلام ملفات الطلاب الجدد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن مواعيد استلام ملفات الطلاب الجدد بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميدة الكلية.

 

وصرح مسؤول الشئون بكلية الآداب بأنه تقرر بدء تسليم إستلام ملفات الفرقة الاولى 2021-2022 بداية من غدا الاثنين 1 نوفمبر وحتى يوم 11 نوفمبر 2021.

 

وأوضح الاوراق المطلوبة لاستلام الملف بكلية الآداب جامعة حلوان وهى كالتالي: 

  • شهادة الثانوية العامة + 4 صور
  • شهادة الميلاد + 4 صور
  • إيصال دفع الرسوم الدراسيه + صوره منه
  • إستمارة الكشف الطبي
  • إستمارة تحليل الكورونا
  • ملف بلاستيك لحفظ الاوراق
  • إستمارة  طلب الالتحاق
  • صوره البطاقه الشخصيه
  • إستمارة  2 جند لكل الذكور مرفق بها صوره من الثانويه العامه
  • ست صور شخصيه مكتوب عليها الاسم والرقم القومي
  • إستمارة 6 جند للذكور مواليد 2003 وما قبلها استماره 7 جند مختومه من القسم والمديريه التابع لها الطالب


أما عن الخطوات الواجب إتباعها من الطالب لتسليم الملف:

1/ التوجه الى واحد في الدعم الفني بجوار خزينه الكليه من مراجعه بطاقه الترشيح.

2/ تجميع أصل الثانويه العامه - شهاده الميلاد -  صورة إيصال دفع رسوم دراسيه - صوره البطاقه الشخصيه في دبوس واحد.

3- تدبيس طلب الالتحاق مع صورة من بتوع الترشح.

4- إحضار احضار استماره اشتراك المترو لختمه مع ملء البيانات بالكامل تثبيت صورتين على الاستماره بالوجه والظهر.

5- التعامل مع طلاب الاناث من الساعه التاسعه صباحا حتى الساعه الحاديه عشر صباحا.

6-التعامل مع الطلاب الذكور من الساعه 11 صباحا وحتى الساعه الواحده ظهرا احساس.

جامعة حلوان كلية الآداب جامعة حلوان استلام ملفات الطلاب الجدد بالفرقة الأولي الاوراق المطلوبة لاستلام الملف اخبار التعليم

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