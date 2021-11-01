لطلاب الثانوية.. الأزهر يعلن تفاصيل مسابقة المترجم الناشئ وأهدافها

انطلقت مسابقة "المترجم الناشئ" بعدد من المناطق التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، بناء على المبادرة التى أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية لإحياء مجال الترجمة لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية الأزهرية.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يتم خلال الأسبوع الحالي اختبارات التصفيات النهائية، بالمناطق الأزهرية، لطلاب المرحلة الثانوية المشاركين في مسابقة “المترجم الناشئ” في موسمها الأول التي يشارك فيها طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية.



وتتضمن المسابقة عدة محاور وهي ثلاثة يقوم بها الطالب المتسابق بالاشتراك فيها مجتمعة وهي كالآتي:



المحور الأول خاص بصاحب الدورة كتابة بحث علمي عن " بن المقفع " وإبراز دوره في الترجمة لا يقل عن عشرين صفحة، ولا يزيد عن ثلاثة ويذيل البحث باختيار قطعة من مؤلفاته وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.



المحور الثاني الترجمة من الانجليزية الى العربية اختيار وترجمة مقالة مكتوبة باللغة الإنجليزية " دينية، وعلمية، وأدبية " مما يوافق المناهج الدراسية في العلوم الشرعية والعربية والثقافية والمقررة على المرحلة الثانوية بالمعاهد الأزهرية، مراعيا القواعد المتبعة فى الترجمة وأصولها.



المحور الثالث الترجمة من العربية إلى الإنجليزية اختيار وترجمة درس العلوم الشرعية أو العربية أو الثقافية المقررة على الثانوية الازهر، مراعيا القواعد المتبعة في الترجمة وأصولها جيدا والفئات المستهدفة من المبادرة.