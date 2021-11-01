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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: تدريبات جديدة للمعلمين والطلاب لرفع كفاءة العملية التعليمية

وزير التعليم
وزير التعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تنفيذ تدريبات تكنولوجية  تساعد المعلمين والطلاب في رفع كفاءة العملية التعليمية ومساعدة الطلاب في المشاركة في المسابقات العالمية.

 
وقالت وزارة التربية والتعليم إن التدريبات المتاحة للمعلمين فتتمثل في :
* أوفيس ٣٦٥ والمنصات. 
* برامج مايكروسوفت ( mce - mta - mos )
* شهادات سيسكو العالمية
 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الامر التقديم في تدريبات المعلمين من خلال الرابط التالي :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-3grnps74kGikHI5InuyLLFJ9Vvl0jRGrrexjRW0cQdURUpNMDhMQlpENUVVV0g2TlJXVVdYSkVDTC4u

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أما بالنسبة للتدريبات المتاحة للطلاب، فهي من سن ١٣ عام إلي ١٨ عام وتتمثل في : 
* المسابقة الطلابية العالمية mos
* شهادات سيسكو العالمية 
* شهادات طور و غير 
 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن التقديم في تدريبات الطلاب عبر الرابط التالي :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-3grnps74kGikHI5InuyLLFJ9Vvl0jRGrrexjRW0cQdUNUhZRzRVQlE3MTFWSk44RldWOTI5NVpTUy4u
 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تتمنى للجميع النجاح والتقدم المستمر والابداع المتواصل 

وعلى جانب آخر .. غادر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، القاهرة متجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات معرض "إكسبو 2020" في دبي.

ويشارك شوقي في عدد من الفعاليات، والتي ستقام في الجناح المصري بExpo Dubai، وتتنوع هذه الفعاليات بين حلقات نقاشية وندوات.

ويستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمعرض، تجربة مصر في تطوير التعليم بصفة عامة ونجاح وزارة التعليم في العبور من أزمة كورونا وعقد الامتحانات في ظل انتشار الجائحة، بصفة خاصة، حيث تم البدء عام 2018 في تطبيق النظام الجديد على طلاب الصفوف الأولى وصولاً هذا العام للصف الرابع الابتدائي وذلك وفق "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030"، كما تم تطبيق المنظومة الإلكترونية والتابلت، والتي استهدفت طلاب المرحلة الثانوية.

التعليم المعلمين والطلاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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التعليم: تدريبات جديدة للمعلمين والطلاب لرفع كفاءة العملية التعليمية

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