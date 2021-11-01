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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الفيوم اطسا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انقلبت سيارة نصف نقل أمام قرية بجيج طريق الفيوم اطسا بسبب الحمولة الزائدة ووجود مطبات وعدم ترميم وتجديد الرصف بهذه المنطقة التي يوجد بها حفريات كثيرا مما كان سيؤدي الي كارثة.

 

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد بحدوث إنقلاب سيارة نصف نقل محملة بحمل زائد بطريق الفيوم اطسا عند قرية بجيج.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية إنقلاب سيارة نصف نقل علي جانبي الطريق بسبب الحموله الزائدة وعدم وجود إصابات.

وتوجهت قوة من قسم مرور الفيوم بتوجيهات من العميد طه عبد التواب رئيس قسم مرور الفيوم الي مكان الواقعة وقام وكيل إدارة مرور العقيد محمد رضوان برفع آثار الحادث وتسير الطريق أمام السيارات وسحب السيارة المقلوبة بعيد عن الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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