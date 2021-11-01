تعليم الفيوم توزع وجبات التغذية على طلاب المدارس لليوم الأول

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم اليوم، تحت رعاية ومتابعة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، عملية توريد وجبات التغذية المدرسية للمدارس الحكومية والرسمية بمحافظة الفيوم.

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بأنه تم توزيع واستلام الوجبات وفقا للعدد المقيد للتلاميذ بالمدرسة، ويتم التوزيع وفقا للعدد الفعلي للتلاميذ وبالتنسيق مع الجهة الموردة.

وطبقا للحضور الفعلي للتلاميذ بناء على احصائية الغياب المعتمدة من شئون الطلبة بدون وجبات زائدة ولا يتم حرمان اي تلميذ نهائيا من الوجبة لأي سبب كان.

وأضاف وكيل الوزارة بأن الوجبات التى توزع نوعان ، حيث يوزع بسكوت وعلبة ألبان على رياض الأطفال، وبسكوت وعلبة عصير على أطفال المرحلة الابتدائية.

أكد أنه يتم استلام الوجبات في كراتين تحتوي على وجبات مغلقة ومدون عليها جميع البيانات الحاوية بها وعليها باركود .

كما حرص الدكتور عماد حمدى بليدى مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية على التواجد مع قيادات الإدارة لمتابعة عملية التوزيع خلال متابعته اليوم لمدارس محي الدين و محمد رضا والنقراشي بحضور ا محمد رجب مدير التعليم الابتدائى .

وطالب بضرورة الإشراف على عملية التوزيع بشكل يومى ومتابعة جودة الوجبات ووصولها للطلاب .

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